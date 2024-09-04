Раритети серед куп мотлоху: виявлено секретну колекцію американських ретроавто (відео)

Американець зібрав понад десяток рідкісних спортивних автомобілів 60-х та 70-х років. Деякі моделі коштують понад 100 000 доларів.

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У США виявили велику колекцію рідкісних спортивних автомобілів. Машини сховані від сторонніх очей у великому гаражі в штаті Вісконсин. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Колекцію зібрав механік та продавець запчастин до старовинних авто. Саме тому його машини зберігаються серед величезних куп різноманітних деталей.

Plymouth Road Runner 1969 року схований серед різноманітних запчастин Фото: скриншот / YouTube

Усього американець зібрав понад десяток автомобілів, причому всі вони є моделями концерну Chrysler, випущеними в 60-х та 70-х роках. Стан авто різний – деякі з них почали реставрувати, відновлення інших ще не починалося.

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Найціннішим у колекції є Plymouth Road Runner 1969 року в зарядженій версії з 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi під капотом. Таких авто виготовили лише 421 і зараз їх ціна становить 100-200 тис. доларів.

Plymouth Barracuda 440 випущений серією з 340 авто Фото: скриншот / YouTube

Крім того, є ще Plymouth Road Runner 440 1969 та 1972 року з 7,2-літровим 375-сильним V8, які також доволі рідкісні – випущено 1412 та 675 авто, відповідно. А Plymouth Barracuda 1969 року з цим мотором зібрали тільки 340.

Крім того, в колекції зберігаються Dodge Challenger, Demon та SuperBee. Власник не збирається продавати жодне з авто, проте готовий розстатися із запчастинами.

Між іншим, недавно у США виявили покинуту колекцію рідкісних Ford Mustang загальною вартістю 500 000 доларів.

Також Фокус розповідав, що власник знайшов покинутим викрадений Porsche через 6 років після його зникнення.