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Авто

Быстро теряют в цене: названы самые неликвидные кроссоверы на рынке (фото)

DS3 E-Tense, ликвидность авто, наименее ликвидные авто, наименее ликвидные авто
Фото: Stellantis | DS3 E-Tense больше всего теряет в цене за три года

Эксперты определили наименее ликвидные кроссоверы на рынке. Выяснилось, что больше всего теряют в цене за три года эксплуатации электрические модели.

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При покупке машины многие автомобилисты принимают во внимание такой параметр, как ликвидность. Все модели со временем теряют в цене, однако некоторые дешевеют быстрее и перепродавать их не выгодно. Британское издание WhatCar провело исследование ликвидности авто.

Эксперты WhatCar сосредоточились на кроссоверах, ведь сейчас это самый популярный класс авто на рынке. Несмотря на большой спрос, среди кроссоверов есть модели, которые обесцениваются быстрее. В рамках исследования была проанализирована потеря цены за три года эксплуатации.

Citroen e-C4, ликвидность авто, наименее ликвидные авто Fullscreen
Citroen e-C4 подешевел на 72,4% за три года
Фото: Stellantis

Больше всего подешевели электрические кроссоверы. В частности, цена DS3 E-Tense за 3 года снизилась на 74,7%. Citroen e-C4 подешевел на 72,4%, а Opel/Vauxhall Mokka Electric — на 71,7%.

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Самые неликвидные кроссоверы на рынке:

  1. DS3 E-Tense — потеря 74,7% стоимости.
  2. Citroen e-C4 — потеря 72,4% стоимости.
  3. Opel/Vauxhall Mokka Electric — потеря 71,7% стоимости.
  4. Maserati Levante — потеря 70,5% стоимости.
  5. Peugeot e-2008 — потеря 69,5% стоимости.
  6. Mazda MX-30 — потеря 68,2% стоимости.
  7. MG ZS EV — потеря 67,2% стоимости.
  8. Jaguar I-Pace — потеря 67,2% стоимости.
  9. DS 7 — потеря 65,4% стоимости.
  10. Jeep Compass — потеря 64,8% стоимости.

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