Швидко втрачають у ціні: названо найбільш неліквідні кросовери на ринку (фото)

Експерти визначили найменш ліквідні кросовери на ринку. З'ясувалося, що найбільше втрачають у ціні за три роки експлуатації електричні моделі.

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При купівлі машини чимало автомобілістів беруть до уваги такий параметр, як ліквідність. Усі моделі з часом втрачають у ціні, проте деякі дешевшають швидше і перепродавати їх не вигідно. Британське видання WhatCar провело дослідження ліквідності авто.

Експерти WhatCar зосередилися на кросоверах, адже наразі це найпопулярніший клас авто на ринку. Попри великий попит, серед кросоверів є моделі, які знецінюються швидше. У рамках дослідження було проаналізовано втрату ціни за три роки експлуатації.

Citroen e-C4 подешевшав на 72,4% за три роки Фото: Stellantis

Найбільше подешевшали електричні кросовери. Зокрема, ціна DS3 E-Tense за 3 роки знизилася на 74,7%. Citroen e-C4 подешевшав на 72,4%, а Opel/Vauxhall Mokka Electric — на 71,7%.

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Найбільш неліквідні кросовери на ринку:

DS3 E-Tense — втрата 74,7% вартості. Citroen e-C4 — втрата 72,4% вартості. Opel/Vauxhall Mokka Electric — втрата 71,7% вартості. Maserati Levante — втрата 70,5% вартості. Peugeot e-2008 — втрата 69,5% вартості. Mazda MX-30 — втрата 68,2% вартості. MG ZS EV — втрата 67,2% вартості. Jaguar I-Pace — втрата 67,2% вартості. DS 7 — втрата 65,4% вартості. Jeep Compass — втрата 64,8% вартості.

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