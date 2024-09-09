Great Wall выводит на мировой рынок 517-сильный премиальный кроссовер (фото)

Wey 07 — 5,1-метровый семейный кроссовер премиум-класса с тремя рядами сидений. Он способен разогнаться до сотни за 4,9 с и проехать 201 км без подзарядки.

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Опубликованы официальные фото нового Wey 07. Премиальный кроссовер от концерна Great Wall выйдет на мировой авторынок с 7 октября. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Wey 07 — экспортная версия модели Lanshan. Это большой семейный кроссовер со сдержанным граненым дизайном. У него тоненькие светодиодные фары, 20-дюймовые диски и выдвижные дверные ручки.

Длина авто превышает 5 метров Фото: Great Wall

Размеры Вей 07 2025:

длина — 5156 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1805 мм;

колесная база — 3050 мм.

В салоне на передней панели установлен виртуальный щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Кроссовер Wey 07 будет выпускаться в шестиместном исполнении, причем кресла первого и второго ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Салон отделан кожей Фото: Great Wall

Кроме того, базовая комплектация Wey 07 включает кожаный салон, трехзонный климат-контроль, акустику с 16 динамиками, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

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Китайский кроссовер Wey 07 оснащен плагин-гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и пары электромоторов. Она развивает 517 л. с. и 930 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с.

Кресла первых двух рядов имеют электропривод, вентиляцию и массаж Фото: Great Wall

Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. Батарея емкостью 42,5 кВт∙ч позволяет преодолеть 201 км на электротяге.

Кстати, недавно начались глобальные продажи большого рамного внедорожника от Great Wall.

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