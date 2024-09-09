Great Wall виводить на світовий ринок 517-сильний преміальний кросовер (фото)

Wey 07 — 5,1-метровий сімейний кросовер преміумкласу із трьома рядами сидінь. Він здатен розігнатися до сотні за 4,9 с і проїхати 201 км без підзарядки.

Related video

Опубліковано офіційні фото нового Wey 07. Преміальний кросовер від концерну Great Wall вийде на світовий авторинок із 7 жовтня. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Wey 07 — експортна версія моделі Lanshan. Це великий сімейний кросовер зі стриманим гранчастим дизайном. У нього тоненькі світлодіодні фари, 20-дюймові диски та висувні дверні ручки.

Довжина авто перевищує 5 метрів Фото: Great Wall

Розміри Wey 07 2025:

довжина — 5156 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1805 мм;

колісна база — 3050 мм.

У салоні на передній панелі встановлено віртуальний щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Кросовер Wey 07 випускатимуть у шестимісному виконанні, причому крісла першого та другого ряду оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем.

Салон оздоблено шкірою Фото: Great Wall

Крім того, базова комплектація Wey 07 включає шкіряний салон, тризонний клімат-контроль, акустику з 16 динаміками, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

Важливо

Запас ходу 1115 км і дизайн від Pininfarina: в Україні з'явиться потужний кросовер (відео)

Китайський кросовер Wey 07 оснащений плагін-гібридною установкою, яка складається із 1,5-літрової бензинової турбочетвірки та пари електромоторів. Вона розвиває 517 к. с. та 930 Н∙м, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,9 с.

Крісла перших двох рядів мають електропривід, вентиляцію та масаж Фото: Great Wall

Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год. Батарея ємністю 42,5 кВт∙год дозволяє подолати 201 км на електротязі.

До речі, недавно розпочалися глобальні продажі великого рамного позашляховика від Great Wall.

Також Фокус розповідав про доступний електрифікований кросовер BYD із запасом ходу 2000 км.