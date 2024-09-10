Без окон, без дверей: старый 65-летний FIAT продают по цене нового BMW X7 (фото)

FIAT 500 Jolly — нестандартный пляжный кабриолет без дверей, выпущенный лимитированной серией. Вместо крыши у него навес, а в салоне установлены плетеные сиденья.

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В США аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу старинный FIAT 500 1959 года. За миниатюрное авто планируют получить 90 000 долларов — как за новый BMW X7. О нем рассказали на сайте компании.

Авто не имеет дверей и боковых окон Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что продается редкий и необычный пляжный кабриолет FIAT 500 Jolly. В свое время подобные авто были популярны на средиземноморских курортах и даже поставлялись в США. Даже в наше время аналогичные авто производят под заказ.

Кабриолет FIAT 500 Jolly выпускался малыми партиями. Если обычный FIAT 500 разошелся тиражом в 4,25 миллиона экземпляров, то кабриолетов Jolly выпустили примерно 400.

Вместо крыши установлен навес Фото: RM Sotheby's

FIAT 500 Jolly не имеет дверей и боковых окон, а вместо крыши у него навес-балдахин из ткани. В салоне установлены плетеные кресла.

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Трехметровый автомобиль оснащен скромным двухцилиндровым мотором объемом 479 куб. см и мощностью 13 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.

В салоне установлены плетеные кресла Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот FIAT 500 Jolly привезли новым в Калифорнию. Он отлично сохранился, ведь мало эксплуатировался — за 65 лет проехал всего 10 160 км.

Кстати, недавно на этом же аукционе продавали самый дорогой FIAT в истории стоимостью более 2 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет винтажный электромобиль 1916 года.