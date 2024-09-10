Без вікон, без дверей: старий 65-річний FIAT продають за ціною нового BMW X7 (фото)

FIAT 500 Jolly — нестандартний пляжний кабріолет без дверей, випущений лімітованою серією. Замість даху в нього навіс, а в салоні встановлені плетені сидіння.

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У США аукціонний дім RM Sotheby’s виставив на продаж старовинний FIAT 500 1959 року. За мініатюрне авто планують отримати 90 000 доларів – як за новий BMW X7. Про нього розповіли на сайті компанії.

Авто не має дверей та бокових вікон Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що продається рідкісний та незвичний пляжний кабріолет FIAT 500 Jolly. Свого часу подібні авто були популярними на середземноморських курортах та навіть поставлялися в США. Навіть у наш час аналогічні авто виробляють під замовлення.

Кабріолет FIAT 500 Jolly виготовляли малими партіями. Якщо звичайний FIAT 500 розійшовся накладом в 4,25 мільйона екземплярів, то кабріолетів Jolly випустили приблизно 400.

Замість даху встановлено навіс Фото: RM Sotheby's

FIAT 500 Jolly не має дверей та бокових вікон, а замість даху в нього навіс-балдахін із тканини. У салоні встановлені плетені крісла.

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Триметровий автомобіль оснащений скромним двоциліндровим мотором об’ємом 479 куб. см та потужністю 13 сил. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.

У салоні встановлені плетені крісла Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей FIAT 500 Jolly привезли новим до Каліфорнії. Він чудово зберігся, адже мало експлуатувався – за 65 років проїхав усього 10 160 км.

До речі, нещодавно на цьому ж аукціоні продавали найдорожчий FIAT у історії вартістю понад 2 мільйони доларів.

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