Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Без вікон, без дверей: старий 65-річний FIAT продають за ціною нового BMW X7 (фото)

FIAT 500 Jolly, FIAT 500, FIAT 500 1959
Фото: RM Sotheby's | FIAT 500 Jolly — оригінальний пляжний кабріолет

FIAT 500 Jolly — нестандартний пляжний кабріолет без дверей, випущений лімітованою серією. Замість даху в нього навіс, а в салоні встановлені плетені сидіння.

Related video

У США аукціонний дім RM Sotheby’s виставив на продаж старовинний FIAT 500 1959 року. За мініатюрне авто планують отримати 90 000 доларів – як за новий BMW X7. Про нього розповіли на сайті компанії.

FIAT 500 1959, FIAT 500 Jolly, FIAT 500 Fullscreen
Авто не має дверей та бокових вікон
Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що продається рідкісний та незвичний пляжний кабріолет FIAT 500 Jolly. Свого часу подібні авто були популярними на середземноморських курортах та навіть поставлялися в США. Навіть у наш час аналогічні авто виробляють під замовлення.

Кабріолет FIAT 500 Jolly виготовляли малими партіями. Якщо звичайний FIAT 500 розійшовся накладом в 4,25 мільйона екземплярів, то кабріолетів Jolly випустили приблизно 400.

FIAT 500 Jolly 1959, FIAT 500, FIAT 500 1959 Fullscreen
Замість даху встановлено навіс
Фото: RM Sotheby's

FIAT 500 Jolly не має дверей та бокових вікон, а замість даху в нього навіс-балдахін із тканини. У салоні встановлені плетені крісла.

Важливо
На продаж виставили унікальний роторний спорткар від українських майстрів (фото)
На продаж виставили унікальний роторний спорткар від українських майстрів (фото)

Триметровий автомобіль оснащений скромним двоциліндровим мотором об’ємом 479 куб. см та потужністю 13 сил. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.

У салоні встановлені плетені крісла Fullscreen
У салоні встановлені плетені крісла
Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей FIAT 500 Jolly привезли новим до Каліфорнії. Він чудово зберігся, адже мало експлуатувався – за 65 років проїхав усього 10 160 км.

До речі, нещодавно на цьому ж аукціоні продавали найдорожчий FIAT у історії вартістю понад 2 мільйони доларів.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде вінтажний електромобіль 1916 року.