Самый дешевый кроссовер Volkswagen показали на первом официальном фото

Новый дешевый кроссовер Volkswagen будет достигать 4 метра в длину и получит 1,0-литровый турбомотор, который сможет работать на бензине или этаноле.

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Опубликован официальный тизер нового компактного кроссовера Volkswagen. Бюджетная модель с кодовым названием Project 246 дебютирует в 2025 году. Первые ее подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

На фото можно разглядеть переднюю часть автомобиля. Ее дизайн выполнен в духе нового Volkswagen Tiguan — с продолговатыми фарами и широким воздухозаборником в бампере.

Пока информации о новой модели немного, даже ее название держится в секрете — заявлено лишь, что оно будет состоять из пяти букв. Известно, что это будет самый маленький и дешевый кроссовер Volkswagen.

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Автомобиль построят на платформе MQB, а его длина составит примерно 4 метра, то есть он будет размером с VW Polo и компактнее Volkswagen T-Cross и Taigo.

Кроссовер Volkswagen Project 246 получит 1,0-литровый турбомотор TSI, который сможет работать на бензине или этаноле. Как известно, в других моделях концерна этот двигатель развивает от 95 до 116 л. с. Производство кроссовера наладят в Бразилии.

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