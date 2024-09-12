Найдешевший кросовер Volkswagen показали на першому офіційному фото

Новий дешевий кросовер Volkswagen сягатиме 4 метри у довжину та отримає 1,0-літровий турбомотор, який зможе працювати на бензині або етанолі.

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Опубліковано офіційний тизер нового компактного кросовера Volkswagen. Бюджетна модель із кодовою назвою Project 246 дебютує у 2025 році. Перші її подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.

На фото можна розгледіти передню частину автомобіля. Її дизайн виконаний в дусі нового Volkswagen Tiguan – із продовгуватими фарами та широким повітрозабірником у бампері.

Поки інформації про нову модель небагато, навіть її назву тримають у секреті – заявлено лише, що вона складатиметься з п’яти літер. Відомо, що це буде найменший і найдешевший кросовер Volkswagen.

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Автомобіль збудують на платформі MQB, а його довжина складе приблизно 4 метри, тобто він буде розміром із VW Polo та компактнішим за Volkswagen T-Cross і Taigo.

Кросовер Volkswagen Project 246 отримає 1,0-літровий турбомотор TSI, який зможе працювати на бензині або етанолі. Як відомо, в інших моделях концерну цей двигун розвиває від 95 до 116 к. с. Виробництво кросовера налагодять у Бразилії.

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