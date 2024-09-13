В Киеве заметили редкий спортивный седан из Швеции (фото)

Saab 9-3 Aero — заряженная версия седана D-класса. Автомобиль оснащен 210-сильным турбомотором и способен развить 235 км/ч.

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В Киеве сфотографировали седан Saab 9-3 Aero 2010 года. Сейчас подобные автомобили стали уже редкостью в Украине. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Этот Saab 9-3 Aero — одно из последних выпущенных авто шведской марки. Как известно, автомобильное подразделение Saab обанкротилось во время мирового экономического кризиса и с 2011 года полностью прекратило выпуск продукции.

Saab 9-3 известен с 1998 года, а второе поколение модели D-класса выпускали с 2003 года. Авто предлагалось в кузовах седан, универсал и кабриолет.

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Saab 9-3 Aero — заряженная версия модели, которая предлагалась с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (210 л.с.) и 2,8 л (250 и 280 л.с.).

Конкретно этот седан Saab 9-3 Aero — 210-сильный. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 235 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: SAAB

От стандартного Saab 9-3 вариант Aero отличается обвесом, 17-дюймовыми колесными дисками и небольшим спойлером на крышке багажника. В салоне установлены спортивные кресла.

Кстати, недавно в Киеве видели еще более редкий кроссовер Saab 9-4X. Таких авто выпустили всего 814 штук.

Также Фокус рассказывал, что в столице сфотографировали роскошный кроссовер Cadillac.