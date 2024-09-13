У Києві помітили рідкісний спортивний седан зі Швеції (фото)

Saab 9-3 Aero — заряджена версія седану D-класу. Автомобіль оснащений 210-сильним турбомотором і здатен розвинути 235 км/год.

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У Києві сфотографували седан Saab 9-3 Aero 2010 року. Зараз подібні автомобілі стали вже рідкістю в Україні. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Цей Saab 9-3 Aero – одне з останніх випущених авто шведської марки. Як відомо, автомобільний підрозділ Saab збанкрутував під час світової економічної кризи і з 2011 року повністю припинив випуск продукції.

Saab 9-3 відомий із 1998 року, а друге покоління моделі D-класу випускали із 2003 року. Авто пропонували у кузовах седан, універсал та кабріолет.

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Saab 9-3 Aero – заряджена версія моделі, яку пропонували із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (210 к. с.) та 2,8 л (250 і 280 к. с.).

Конкретно цей седан Saab 9-3 Aero – 210-сильний. Він здатен розігнатися до 100 км/год 7,5 с та розвинути 235 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: SAAB

Від стандартного Saab 9-3 варіант Aero відрізняється обвісом, 17-дюймовими колісними дисками та невеликим спойлером на кришці багажника. У салоні встановлені спортивні крісла.

До речі, недавно в Києві бачили ще більш рідкісний кросовер Saab 9-4X. Таких авто випустили лише 814.

Також Фокус розповідав, що в столиці сфотографували розкішний кросовер Cadillac.