Lexus создал оригинальный внедорожник для любителей гольфа (фото)

Новый Lexus GX550 Malbon Edition отличается оригинальной окраской и необычными колесными дисками. В его багажнике установили специальный органайзер для перевозки сумок для гольфа.

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Внедорожник Lexus GX550 получил нестандартную модификацию Malbon Edition. Автомобиль разработали специально для любителей игры в гольф. О нем рассказали на официальном сайте Lexus.

Авто оснастили раскладным навесом Фото: Lexus

Внедорожник разработали вместе с брендом Malbon Golf, который выпускает одежду для гольфа. Пока это шоукар, который будет демонстрироваться на турнирах по гольфу в США в ближайшие месяцы.

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Необычная окраска Lexus GX550 Malbon Edition с узором имитирует карту поля для гольфа. Оригинально выглядят плоские колесные диски. На крыше установили багажник для клюшек для гольфа, а также раскладной тент.

В салоне Lexus GX550 установлены четыре отдельных кресла. В багажнике появился специальный органайзер с отсеками, где поместятся сумки для гольфа, мячи и спортивная одежда.

В багажнике установили органайзер для одежды и сумок для гольфа Фото: Lexus

Силовой агрегат Lexus GX550 остался без изменений. Внедорожник оснащен 3,5-литровым 354-сильным V6 твин-турбо, 10-ступенчатым автоматом и полным приводом с понижающей передачей.

Кстати, это не первый нестандартный Lexus GX. Ранее внедорожник превратили в передвижную пиццерию.

Также Фокус рассказывал о тюнингованном внедорожнике в стилистике классических Land Rover Defender.