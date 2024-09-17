Lexus створив оригінальний позашляховик для любителів гольфу (фото)

Новий Lexus GX550 Malbon Edition вирізняється оригінальним забарвленням і незвичними колісними дисками. У його багажнику встановили спеціальний органайзер для перевезення сумок для гольфу.

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Позашляховик Lexus GX550 отримав нестандартну модифікацію Malbon Edition. Автомобіль розробили спеціально для поціновувачів гри у гольф. Про нього розповіли на офіційному сайті Lexus.

Авто оснастили розкладним навісом Фото: Lexus

Позашляховик розробили разом із брендом Malbon Golf, який випускає одяг для гольфу. Поки це шоукар, який демонструватимуть на турнірах із гольфу в США в найближчі місяці.

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Незвичне забарвлення Lexus GX550 Malbon Edition із візерунком імітує карту поля для гольфу. Оригінальний вигляд мають пласкі колісні диски. На даху встановили багажник для ключок для гольфу, а також розкладний тент.

У салоні Lexus GX550 встановлено чотири окремі крісла. У багажнику з’явився спеціальний органайзер з відсіками, де помістяться сумки для гольфу, м’ячі та спортивний одяг.

У багажнику встановили органайзер для одягу та сумок для гольфу Фото: Lexus

Силовий агрегат Lexus GX550 залишився без змін. Позашляховик оснащений 3,5-літровим 354-сильним V6 твін-турбо, 10-ступінчастим автоматом та повним приводом зі знижувальною передачею.

До речі, це не перший нестандартний Lexus GX. Раніше позашляховик перетворили на пересувну піцерію.

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