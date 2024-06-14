Піцерія на колесах: представлено найнезвичніший позашляховик Lexus (фото)

У багажнику Lexus GX Monogram встановили електричну піч для піци. Крім того, позашляховик оснастили мінібаром, розкладним столиком та поличками для посуду.

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Позашляховик Lexus GX 2024 отримав незвичну версію Monogram. Для фестивалю їжі та вина в Аспені його перетворили на пересувну піцерію. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Lexus.

У багажнику Lexus GX з'явилася портативна піцерія Фото: Lexus

Від стандартного Lexus GX 550 відрізняється особливими колісними дисками, бронзовим декором та рейлінгами для багажника на даху. До того ж, двері багажника виконані двостулковими.

Саме за цими дверима ховається основна "фішка" Lexus GX Monogram. У багажнику встановили портативну піцерію зі справжньою електричною піччю.

У салоні встановили мінібар та кавоварку Фото: Lexus

Крім того, у самих дверях передбачені полиці для посуду та розкладний стілець, а замість задніх вікон є відсік для бокалів.

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У салоні ж з’явилися мінібар для вина, кавоварка та розкладний столик. На другому ряду встановлені два окремих крісла. Як інтер’єр, так і багажник Lexus GX оздоблені дорогою двоколірною шкірою.

Замість задніх вікон встановлені відсіки для бокалів Фото: Lexus У дверях з'явилися полички для посуду Фото: Lexus

Силовий агрегат Lexus GX 550 залишився без змін. Позашляховик оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 354 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

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