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Авто

Піцерія на колесах: представлено найнезвичніший позашляховик Lexus (фото)

Lexus GX Monogram, Lexus GX, Lexus GX 550, новий Lexus GX
Фото: Lexus | Lexus GX Monogram зовні відрізняється бронзовим декором та особливими колесами

У багажнику Lexus GX Monogram встановили електричну піч для піци. Крім того, позашляховик оснастили мінібаром, розкладним столиком та поличками для посуду.

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Позашляховик Lexus GX 2024 отримав незвичну версію Monogram. Для фестивалю їжі та вина в Аспені його перетворили на пересувну піцерію. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Lexus.

багажник Lexus GX, Lexus GX, Lexus GX 550, новий Lexus GX Fullscreen
У багажнику Lexus GX з'явилася портативна піцерія
Фото: Lexus

Від стандартного Lexus GX 550 відрізняється особливими колісними дисками, бронзовим декором та рейлінгами для багажника на даху. До того ж, двері багажника виконані двостулковими.

Саме за цими дверима ховається основна "фішка" Lexus GX Monogram. У багажнику встановили портативну піцерію зі справжньою електричною піччю.

салон Lexus GX, Lexus GX, Lexus GX 550, новий Lexus GX Fullscreen
У салоні встановили мінібар та кавоварку
Фото: Lexus

Крім того, у самих дверях передбачені полиці для посуду та розкладний стілець, а замість задніх вікон є відсік для бокалів.

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У салоні ж з’явилися мінібар для вина, кавоварка та розкладний столик. На другому ряду встановлені два окремих крісла. Як інтер’єр, так і багажник Lexus GX оздоблені дорогою двоколірною шкірою.

Lexus GX Monogram, Lexus GX, Lexus GX 550, новий Lexus GX Fullscreen
Замість задніх вікон встановлені відсіки для бокалів
Фото: Lexus
Lexus GX Monogram, Lexus GX, Lexus GX 550, новий Lexus GX Fullscreen
У дверях з'явилися полички для посуду
Фото: Lexus

Силовий агрегат Lexus GX 550 залишився без змін. Позашляховик оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 354 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

Між іншим, нещодавно в Києві з'явився розкішний мінівен Lexus LM з оригінальним дизайном.

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