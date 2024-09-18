Люкс для семьи: в Киеве заметили самый большой и дорогой кроссовер Lexus (фото)

Большой кроссовер Lexus TX предлагается в версиях на 7 и 8 мест, а его салон отделан кожей. 367-сильная гибридная установка позволяет разгоняться до сотни за 6,2 с и расходовать 8,6 л на 100 км.

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В Киеве сфотографировали новый Lexus TX 2024. Это флагманский кроссовер в линейке премиального бренда концерна Toyota, который относительно недавно вышел на рынок. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Семейный кроссовер Lexus TX пока официально продается только в Северной Америке. Автомобиль создан на базе Toyota Grand Highlander и достигает 5,1 м в длину, то есть это самый большой кроссовер Lexus. Дизайн TX несколько отошел от традиционного стиля Lexus.

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Большие размеры сделали новый Lexus TX очень просторным внутри. Доступны версии на 7 или 8 мест, а объем багажника составляет 569-2746 л.

Салон Lexus TX 2024 отделан кожей, а передние кресла получили электропривод и подогрев уже в базовой версии. На передней панели установлены два дисплея.

Салон Lexus TX отделан кожей Фото: Lexus

Конкретно этот кроссовер Lexus TX500h оснащен полноприводной гибридной установкой с 2,4-литровой турбочетверкой и парой электромоторов. Суммарная отдача составляет 371 л. с. и 550 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Средний расход топлива составляет 8,6 л/100 км.

Кроме того, в линейке Lexus TX 2024 есть 2,4-литровый турбомотор на 275 л.с. и топовая 3,5-литровая гибридная установка мощностью 406 л.с.

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