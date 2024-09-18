Люкс для сім'ї: у Києві помітили найбільший і найдорожчий кросовер Lexus (фото)

Великий кросовер Lexus TX пропонують у версіях на 7 і 8 місць, а його салон оздоблений шкірою. 367-сильна гібридна установка дозволяє розганятися до сотні за 6,2 с і витрачати 8,6 л на 100 км.

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У Києві сфотографували новий Lexus TX 2024. Це флагманський кросовер у лінійці преміального бренду концерну Toyota, який відносно недавно вийшов на ринок. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Сімейний кросовер Lexus TX наразі офіційно продається лише в Північній Америці. Автомобіль створений на базі Toyota Grand Highlander і сягає 5,1 м у довжину, тобто це найбільший кросовер Lexus. Дизайн TX дещо відійшов від традиційного стилю Lexus.

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Великі розміри зробили новий Lexus TX дуже просторим усередині. Доступні версії на 7 або 8 місць, а об'єм багажника становить 569-2746 л.

Салон Lexus TX 2024 оздоблений шкірою, а передні крісла отримали електропривід та підігрів уже в базовій версії. На передній панелі встановлено два дисплеї.

Салон Lexus TX оздоблено шкірою Фото: Lexus

Конкретно цей кросовер Lexus TX500h оснащений повнопривідною гібридною установкою з 2,4-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів. Сумарна віддача становить 371 к. с. і 550 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 6,2 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Середня витрата пального становить 8,6 л/100 км.

Крім того, в лінійці Lexus TX 2024 є 2,4-літровий турбомотор на 275 к. с. та топова 3,5-літрова гібридна установка потужністю 406 к. с.

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