BYD показал недорогой грузовой электромобиль для Европы (фото)

Электрический фургон BYD E-Vali доступен в версиях на 204 и 340 сил с запасом хода до 250 км. Модель предложат в стандартном и удлиненном вариантах грузоподъемностью до 1450 кг.

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На выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере презентовали новый BYD E-Vali. Коммерческий электромобиль выйдет на европейский рынок в следующем году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар предлагают в двух вариантах по длине Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD E-Vali — фургон с рубленым дизайном в духе Renault Traffic первого поколения. Его предложат в двух версиях: стандартной 3,5-тонной длиной 6 м и удлиненной 7-метровой полной массой 4,25 тонны.

В трехместной кабине на передней панели установлены два дисплея. Внутри установлены откидной столик, небольшой холодильник и беспроводная зарядка для смартфонов. Оснащение также включает Apple CarPlay, Android Auto, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

В салоне установили два дисплея Фото: BYD Auto

В зависимости от версии, грузоподъемность BYD E-Vali составляет от 700 до 1450 кг, а объем грузового отсека — от 13,9 до 17,9 кубометров.

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Стандартный фургон BYD E-Vali оснащен 204-сильным мотором и способен развить 90 км/ч. Удлиненная версия — полноприводная и 340-сильная, а ее максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Объем грузового отсека составляет от 13,9 до 17,9 кубометров. Фото: BYD Auto

Батарея емкостью 80,6 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 220-250 км. Зарядить ее на 80% в скоростном режиме (мощностью 188 кВт) можно за полчаса.

Между прочим, на автошоу в Ганновере дебютировал и новый электропикап Maxus для европейского рынка.

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