BYD показав недорогий вантажний електромобіль для Європи (фото)

Електричний фургон BYD E-Vali доступний у версіях на 204 і 340 сил із запасом ходу до 250 км. Модель запропонують у стандартному та подовженому варіантах вантажопідйомністю до 1450 кг.

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На виставці IAA Transportation 2024 в Ганновері презентували новий BYD E-Vali. Комерційний електромобіль вийде на європейський ринок у наступному році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар пропонують у двох варіантах за довжиною Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD E-Vali – фургон із рубаним дизайном в дусі Renault Traffic першого покоління. Його запропонують у двох версіях: стандартній 3,5-тонній довжиною 6 м та подовженій 7-метровій повною масою 4,25 тонни.

У тримісній кабіні на передній панелі встановлено два дисплеї. Усередині встановлені відкидний столик, невеликий холодильник та бездротова зарядка для смартфонів. Оснащення також включає Apple CarPlay, Android Auto, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.

У салоні встановили два дисплеї Фото: BYD Auto

Залежно від версії, вантажопідйомність BYD E-Vali становить від 700 до 1450 кг, а об’єм вантажного відсіку – від 13,9 до 17,9 кубометрів.

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Стандартний фургон BYD E-Vali оснащений 204-сильним мотором і здатен розвинути 90 км/год. Подовжена версія – повнопривідна і 340-сильна, а її максимальна швидкість становить 120 км/год.

Об"єм вантажного відсіку становить від 13,9 до 17,9 кубометрів. Фото: BYD Auto

Батарея ємністю 80,6 кВт∙год забезпечує запас ходу в 220-250 км. Зарядити її на 80% у швидкісному режимі (потужністю 188 кВт) можна за півгодини.

Між іншим, на автошоу в Ганновері дебютував і новий електропікап Maxus для європейського ринку.

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