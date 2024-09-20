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В Украине существенно выросли продажи дизельных авто: самые популярные модели (фото)

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Фото: stock.adobe.com | Продажи дизельных авто в Украине выросли почти на треть

Продажи дизельных авто на украинском рынке выросли почти на треть. Самыми популярными являются новые и подержанные модели Renault, Volkswagen и Skoda.

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Спрос на дизельные авто в Украине резко подскочил. За август было продано 8,1 тыс. новых и подержанных авто с дизелем, что на 28,5% больше, чем в июле. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Вместе с тем, по сравнению с августом 2023 года отмечается незначительное падение продаж на 2%. Новых дизельных авто приобрели 1,8 тыс., что на 20% больше, чем в прошлом году. В то же время, их доля на рынке снизилась с 26% до 22%. Лидером с большим отрывом остается Renault Duster, а вот на второе место неожиданно поднялся Volkswagen Touareg.

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Renault Duster остается самым популярным новым авто с дизелем
Фото: Renault

ТОП 5 самых популярных новых авто с дизелем в Украине за август 2024 года:

  1. Renault Duster — 519 проданных авто.
  2. Volkswagen Touareg — 149 ед.
  3. BMW X4 — 105 ед.
  4. Toyota Land Cruiser — 103 ед.
  5. Skoda Kodiaq — 78 ед.
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Подержанных авто с дизелем зарегистрировали 6,3 тыс. — на 7% меньше, чем в прошлом году. Их средний возраст составляет 10 лет, а доля на рынке уменьшилась с 33% до 25%. В этом сегменте лидер также не изменился — это Renault Megane.

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Renault Megane — лидер в сегменте дизельных подержанных авто
Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

  1. Renault Megane — 593 проданных авто.
  2. Skoda Octavia — 494 ед.
  3. Volkswagen Passat — 444 ед.
  4. Nissan Qashqai — 318 ед.
  5. Volkswagen Golf — 255 ед.

Кстати, в августе на украинском рынке резко вырос спрос на подержанные авто из США.

Также Фокус рассказывал, что продажи электрокаров в Украине установили рекорд.