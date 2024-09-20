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В Україні суттєво зросли продажі дизельних авто: найпопулярніші моделі (фото)

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Фото: stock.adobe.com | Продажі дизельних авто в Україні зросли майже на третину

Продажі дизельних авто на українському ринку виросли майже на третину. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі Renault, Volkswagen і Skoda.

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Попит на дизельні авто в Україні різко підскочив. За серпень було продано 8,1 тис. нових та вживаних авто з дизелем, що на 28,5% більше, аніж у липні. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Разом із тим, порівняно з серпнем 2023 року відзначається незначне падіння продажів на 2%. Нових дизельних авто придбали 1,8 тис., що на 20% більше, аніж торік. Водночас, їх частка на ринку знизилася із 26% до 22%. Лідером із великим відривом залишається Renault Duster, а от на друге місце несподівано піднявся Volkswagen Touareg.

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Renault Duster залишається найпопулярнішим новим авто з дизелем
Фото: Renault

ТОП 5 найпопулярніших нових авто з дизелем в Україні за серпень 2024 року:

  1. Renault Duster – 519 проданих авто.
  2. Volkswagen Touareg – 149 од.
  3. BMW X4 – 105 од.
  4. Toyota Land Cruiser – 103 од.
  5. Skoda Kodiaq – 78 од.
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Вживаних авто з дизелем зареєстрували 6,3 тис. – на 7% менше, аніж торік. Їх середній вік становить 10 років, а частка на ринку зменшилася з 33% до 25%. У цьому сегменті лідер також не змінився – це Renault Megane.

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Renault Megane – лідер у сегменті дизельних вживаних авто
Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

  1. Renault Megane – 593 проданих авто.
  2. Skoda Octavia – 494 од.
  3. Volkswagen Passat – 444 од.
  4. Nissan Qashqai – 318 од.
  5. Volkswagen Golf – 255 од.

До речі, в серпні на українському ринку різко виріс попит на вживані авто зі США.

Також Фокус розповідав, що продажі електрокарів в Україні встановили рекорд.