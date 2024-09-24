СМИ обнаружили новую схему нелегальных поставок элитных авто в Россию (фото)

Дорогие премиальные автомобили попадают в РФ транзитом через Грузию. На грузино-российской границе обнаружили десятки элитных машин.

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Несмотря на санкции дорогие элитные автомобили продолжают завозить в Россию. Их поставляют неофициально через третьи страны — такие, как Грузия. Об этом свидетельствует расследование телеканала Sky News.

В Sky News обратили внимание на интересную статистику: хотя прямой экспорт товаров роскоши (таких, как элитные авто) после введения санкций против РФ упал до нуля, он вырос в соседние страны — Азербайджан, Грузию или Казахстан.

Lamborghini Urus и Mercedes G-Class Фото: Sky News

Журналисты Sky News получили фото большого количества премиальных авто на российско-грузинской границе. Они посетили Грузию и обнаружили схему транзита европейских брендов в РФ.

Автомобили транспортируют к границе с Россией из автосалонов в Тбилиси или черноморских портов Батуми или Поти. Водители не знают, откуда именно приехали машины — непосредственно с завода или, например, через Азербайджан.

Автомобили завозят в РФ на транзитных номерах Фото: Sky News

На границе авто оставляют на несколько дней, пока оформляются документы. На стоянках заметили немало Porsche Cayenne, Range Rover и Mercedes G-Class и даже дорогой Lamborghini Urus. Среди них много авто 2024 года выпуска.

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Хотя Грузия и присоединилась к антироссийским санкциям, все же можно найти лазейки и обойти ограничения. Нередко машины оформляют, как транзит через Россию в страны вроде Кыргызстана. Поскольку в Грузии сохраняется безвиз с РФ, то они легко пересекают границу на транзитных номерах и оставляют машины на российской территории.

На стоянке обнаружили несколько Porsche Cayenne Фото: Sky News Фото: Sky News

Журналисты сфотографировали VIN-номер одного из Range Rover и обратились к производителю Jaguar Land Rover. После проверки там отметили, что этот внедорожник не был предназначен не то что для России, но даже для Грузии.

В Sky News отмечают, что это одна из многих схем обхода санкций. "Результат противоречит обещаниям, как дали при введении этих санкций: российская экономика остается сильной, в Москве нет дефицита товаров первой необходимости и товаров не первой необходимости, а кавказские государства, такие как Грузия и Азербайджан, получили огромный экономический толчок, поскольку стали каналом неформальной торговли. Выигрывают все, кроме украинцев" — констатирует Sky News.

Кстати, недавно стало известно, что Zeekr дистанционно заблокирует авто, нелегально поставленные в РФ и Беларусь.

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