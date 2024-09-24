ЗМІ виявили нову схему нелегального постачання елітних авто до Росії (фото)

Дорогі преміальні автомобілі потрапляють до РФ транзитом через Грузію. На грузинсько-російському кордоні виявили десятки елітних машин.

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Попри санкції дорогі елітні автомобілі продовжують завозити до Росії. Їх поставляють неофіційно через треті країни – такі, як Грузія. Про це свідчить розслідування телеканалу Sky News.

У Sky News звернули увагу на цікаву статистику: хоча прямий експорт товарів розкоші (таких, як елітні авто) після введення санкцій проти РФ впав до нуля, він зріс до сусідніх країн – Азербайджану, Грузії чи Казахстану.

Lamborghini Urus та Mercedes G-Class Фото: Sky News

Журналісти Sky News отримали фото великої кількості преміальних авто на російсько-грузинському кордоні. Вони відвідали Грузію та виявили схему транзиту європейських брендів до РФ.

Автомобілі транспортують до кордону із Росією з автосалонів у Тбілісі чи чорноморських портів Батумі чи Поті. Водії не знають, звідки саме приїхали машини – безпосередньо з заводу чи, приміром, через Азербайджан.

Автомобілі завозять до РФ на транзитних номерах Фото: Sky News

На кордоні авто залишають на кілька днів, поки оформлюються документи. На стоянках помітили чимало Porsche Cayenne, Range Rover і Mercedes G-Class та навіть дорогий Lamborghini Urus. Серед них багато авто 2024 року випуску.

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Хоча Грузія і приєдналася до антиросійських санкцій, усе ж можна знайти лазівки та обійти обмеження. Нерідко машини оформлюють, як транзит через Росію до країн на кшталт Киргизстану. Оскільки в Грузії зберігається безвіз із РФ, то вони легко перетинають кордон на транзитних номерах і залишають машини на російській території.

На стоянці виявили кілька Porsche Cayenne Фото: Sky News Фото: Sky News

Журналісти сфотографували VIN-номер одного із Range Rover та звернулися до виробника Jaguar Land Rover. Після перевірки там зазначили, що цей позашляховик не був призначений не те що для Росії, але й навіть для Грузії.

У Sky News відзначають, що це одна із багатьох схем обходу санкцій. "Результат суперечить обіцянкам, як дали під час запровадження цих санкцій: російська економіка залишається сильною, у Москві немає дефіциту товарів першої необхідності та товарів не першої необхідності, а кавказькі держави, такі як Грузія та Азербайджан, отримали величезний економічний поштовх, оскільки стали каналом неформальної торгівлі. Виграють усі – крім українців" — констатує Sky News.

До речі, нещодавно стало відомо, що Zeekr дистанційно заблокує авто, нелегально поставлені до РФ та Білорусі.

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