В Украине ожидается введение эко-норм Евро-6: какие автомобили подорожают

Украина обязалась ввести более жесткие эко-нормы Евро-6. В случае их введения возможен рост стоимости отдельных видов транспортных средств.

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Наше государство взяло обязательство присоединиться к европейским еконорм в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, однако в 2019 году введение Евро-6 в Украине отложили до 2025 года. Теоретически, введение новых эко-норм могут отсрочить еще раз. Во время войны такой шаг был бы логичным и понятным, однако заявлений об отсрочке введения Евро-6 от представителей Кабмина или профильного комитета Верховной Рады пока не было.

Цены на легковые авто не претерпят изменений Фото: autoua.net

Как известно, нормы Евро-6 ввели в ЕС с 2015 года на смену стандартам Евро-5, которые действовали с 2009 года. Они распространяются не только на легковые авто, но и на легкую коммерческую технику, грузовики и автобусы.

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На самый массовый сегмент легковых авто новые эконормы будут иметь минимальное влияние. Дело в том, что подавляющее большинство новых авто в Украине уже соответствуют стандартам Евро-6. Эти модели созданы для Евросоюза и переделывать незначительное количество машин на нормы Евро-5 ради небольшого украинского рынка нерентабельно.

Рынок подержанных легковых авто также не пострадает, поскольку для них требования более мягкие — можно легально ввозить модели класса Евро-2 и выше (то есть, выпущенные после 1996 года).

Подержанные грузовики могут подорожать Фото: Scania

На сегмент подержанных грузовых авто подобные правила не распространяются — сейчас можно импортировать модели стандарта Евро-5. Впрочем, подавляющее большинство машин, которые завозят в Украину, выпущены уже после 2015 года. Средний возраст импортируемых легких коммерческих моделей с пробегом составляет 6 лет, а грузовиков — 9,2 года. Таким образом, новые правила приведут к определенному повышению цен на грузовые машины, но оно не будет критическим.

Сегмент, на который действительно существенно повлияет введение норм Евро-6 в Украине — это автобусы с пробегом. Обычно в нашу страну завозят технику возрастом 12-13 лет, поэтому после запрета автобусов класса Евро-5 цены на рынке вырастут.

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