В Україні очікується введення еконорм Євро-6: які автомобілі здорожчають

Україна зобов'язалася запровадити жорсткіші еконорми Євро-6. У випадку їх введення можливе зростання вартості окремих видів транспортних засобів.

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Із 1 січня 2025 року в Україні заплановано впровадження екологічних стандартів Євро-6. Інститут дослідження авторинку проаналізував, які наслідки це матиме для галузі.

Наша держава взяла зобов'язання долучитися до європейських еконорм у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, проте у 2019 році введення Євро-6 в Україні відклали до 2025 року. Теоретично, введення нових еконорм можуть відтермінувати ще раз. Під час війни такий крок був би логічним та зрозумілим, проте заяв про відстрочку запровадження Євро-6 від представників Кабміну чи профільного комітету Верховної Ради поки не було.

Ціни на легкові авто не зазнають змін Фото: autoua.net

Як відомо, норми Євро-6 запровадили в ЄС із 2015 року на зміну стандартам Євро-5, які діяли з 2009 року. Вони розповсюджуються не лише на легкові авто, але й на легку комерційну техніку, вантажівки та автобуси.

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На наймасовіший сегмент легкових авто нові еконорми матимуть мінімальний вплив. Річ у тім, що переважна більшість нових авто в Україні уже відповідають стандартам Євро-6. Ці моделі створені для Євросоюзу і перероблювати незначну кількість машин на норми Євро-5 заради невеликого українського ринку нерентабельно.

Ринок вживаних легкових авто також не постраждає, оскільки для них вимоги м’якші – можна легально ввозити моделі класу Євро-2 і вище (тобто, випущені після 1996 року).

Уживані вантажівки можуть подорожчати Фото: Scania

На сегмент вживаних вантажних авто подібні правила не розповсюджуються – наразі можна імпортувати моделі стандарту Євро-5. Утім, переважна більшість машин, які завозять в Україну, випущені вже після 2015 року. Середній вік імпортованих легких комерційних моделей з пробігом становить 6 років, а вантажівок – 9,2 роки. Отже, нові правила призведуть до певного підвищення цін на вантажні машини, але воно не буде критичним.

Сегмент, на який справді суттєво вплине запровадження норм Євро-6 в Україні – це автобуси з пробігом. Зазвичай до нашої країни завозять техніку віком 12-13 років, тому після заборони автобусів класу Євро-5 ціни на ринку зростуть.

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