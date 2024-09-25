Amarok на минималках: представлен компактный бюджетный пикап Volkswagen для молодежи (фото)

Пикап Volkswagen Taigun получил грузовой кузов, а также шноркель, внедорожную резину и дополнительную оптику на крыше. Автомобиль оснащен 150-сильным турбомотором.

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Недорогой компактный кроссовер Volkswagen Taigun получил интересную модификацию. Его превратили в оригинальный молодежный пикап. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Volkswagen.

Кроссовер получил грузовую платформу Фото: Volkswagen

Младший брат Volkswagen Amarok появился в Индии. Разработкой концепта занимались талантливые студенты-дизайнеры под патронатом Volkswagen и Skoda. Проект воплощали в жизнь в течение 9 месяцев.

Бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun лишился двери багажника и получил грузовую платформу. При ее создании использовали детали от Volkswagen Virtus (седана на базе VW Polo). Получился аналог Hyundai Santa Cruz или Subaru Baja.

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Кроме того, пикап Volkswagen Taigun подготовили к бездорожью. Ему увеличили клиренс, установили шноркель для водных преград и внедорожные шины с расширителями арок. На крыше появилась дополнительная диодная оптика, а в кузове — дуги.

Пикап разработали студенты из Индии Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Taigun не претерпел изменений, остался стандартным и двигатель. Пикап оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 150 л. с. и 7-ступенчатым роботом DSG, а привод у него передний.

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