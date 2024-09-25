Amarok на мінімалках: представлено компактний бюджетний пікап Volkswagen для молоді (фото)

Пікап Volkswagen Taigun отримав вантажний кузов, а також шноркель, позашляхову гуму і додаткову оптику на даху. Автомобіль оснащений 150-сильним турбомотором.

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Недорогий компактний кросовер Volkswagen Taigun отримав цікаву модифікацію. Його перетворили на оригінальний молодіжний пікап. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Volkswagen.

Кросовер отримав вантажну платформу Фото: Volkswagen

Молодший брат Volkswagen Amarok з’явився в Індії. Розробкою концепта займалися талановиті студенти-дизайнери під патронатом Volkswagen та Skoda. Проєкт втілювали в життя упродовж 9 місяців.

Бюджетний кросовер Volkswagen Taigun позбувся дверей багажника та отримав вантажну платформу. Під час її створення використали деталі від Volkswagen Virtus (седана на базі VW Polo). Вийшов аналог Hyundai Santa Cruz чи Subaru Baja.

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Крім того, пікап Volkswagen Taigun підготували до бездоріжжя. Йому збільшили кліренс, встановили шноркель для водних перешкод та позашляхові шини з розширювачами арок. На даху з’явилася додаткова діодна оптика, а в кузові – дуги.

Пікап розробили студенти з Індії Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Taigun не зазнав змін, залишився стандартним і двигун. Пікап оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 150 к. с. та 7-ступінчастим роботом DSG, а привід у нього передній.

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