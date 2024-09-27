Шесть колес и пулемет: как выглядит самый экстремальный пикап Toyota (фото)

Toyota Hilux превратили в шестиколесную боевую машину. Пикап получил турель с пулеметом, стальные бамперы, шноркель и лебедку.

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Пикап Toyota Hilux стал основой для интересного проекта. Его переделали в шестиколесное авто для армии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Toyota Hilux выполнила австралийская компания Supacat. Четырехдверный пикап удлинили и добавили третью ось. Установлена новая грузовая платформа, на которой смонтировали турель с пулеметом и разместили отсеки для амуниции и канистр с топливом.

В кузове установили турель с пулеметом

Масса Toyota Hilux выросла до 6,5 тонны, а грузоподъемность — до 3 тонн. Кроме того, появились стальные бамперы с дугами, лебедка, внедорожные шины, шноркель для преодоления водных преград и дополнительная диодная оптика. Автомобиль оснастили спутниковой связью.

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Характеристики Toyota Hilux 6Х6 от Supacat пока держатся в секрете. Известно, что пикап сохранит 2,8-литровый турбодизель, однако его мощность несколько увеличат, то есть она превысит 200 сил.

Пикап получил лебедку и шноркель

В Supacat планируют начать серийное производство шестиколесных Toyota Hilux и собираются принять участие в тендере на поставку авто для вооруженных сил Австралии.

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