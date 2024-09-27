Шість коліс і кулемет: який вигляд має найекстремальніший пікап Toyota (фото)

Toyota Hilux перетворили на шестиколісну бойову машину. Пікап отримав турель з кулеметом, сталеві бампери, шноркель і лебідку.

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Пікап Toyota Hilux став основою для цікавого проєкту. Його переробили на шестиколісне авто для армії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Toyota Hilux виконала австралійська компанія Supacat. Чотиридверний пікап подовжили та додали третю вісь. Встановлено нову вантажну платформу, на якій змонтували турель із кулеметом та розмістили відсіки для амуніції і каністр з пальним.

В кузові встановили турель із кулеметом

Маса Toyota Hilux зросла до 6,5 тонни, а вантажопідйомність – до 3 тонн. Крім того, з’явилися сталеві бампери з дугами, лебідка, позашляхові шини, шноркель для подолання водних перешкод і додаткова діодна оптика. Автомобіль оснастили супутниковим зв’язком.

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Характеристики Toyota Hilux 6Х6 від Supacat поки тримають у секреті. Відомо, що пікап збереже 2,8-літровий турбодизель, проте його потужність дещо збільшать, тобто вона перевищить 200 сил.

Пікап отримав лебідку та шноркель

У Supacat планують почати серійне виробництво шестиколісних Toyota Hilux і збираються взяти участь в тендері на поставку авто для збройних сил Австралії.

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