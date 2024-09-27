Необычная капсула времени: обнаружен пикап-кабриолет Chevrolet 2006 года без пробега (видео)

Оригинальный Chevrolet SSR сочетает в себе черты пикапа, спорткара и кабриолета. Авто оснащено 400-сильным V8 и способно разогнаться до сотни за 5,3 с.

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Крыша Chevrolet SSR складывается

Этот пикап Chevrolet SSR хранился в гараже и не эксплуатировался. На его одометре высвечивается пробег всего 116 миль (187 км). Кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии. Скорее всего, авто покупали с целью дальнейшей перепродажи.

Дело в том, что выбрали Chevrolet SSR последней серии, оснащенный 6,0-литровым V8 с увеличенной до 400 сил мощностью. Разгон до сотни занимает 5,3 с, а максимальная скорость авто составляет 203 км/ч.

Салон отделан кожей

К тому же, заднеприводное авто оснащено 6-ступенчатой механической КПП (большинство SSR имели 4-ступенчатый автомат). Пикап Chevrolet оснащен опциональными хром-пакетом и акустикой Bose с CD-чейнджером, а его салон отделан дорогой кожей.

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Напомним, что Chevrolet SSR — нестандартный гибрид пикапа, спорткара и кабриолета. Двухместное авто в ретростиле имеет складную металлическую крышу. С 2003 по 2006 год выпустили чуть более 24 тыс. этих авто.

Пикап прекрасно сохранился

Сейчас пикап Chevrolet SSR выставили на продажу. За него планируют получить 61 000 долларов.

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