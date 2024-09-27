Незвична капсула часу: виявлено пікап-кабріолет Chevrolet 2006 року без пробігу (відео)

Оригінальний Chevrolet SSR поєднує в собі риси пікапа, спорткара та кабріолета. Авто оснащене 400-сильним V8 та здатне розігнатися до сотні за 5,3 с.

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Дах Chevrolet SSR складається

Цей пікап Chevrolet SSR зберігався в гаражі й не експлуатувався. На його одометрі висвічується пробіг усього 116 миль (187 км). Кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані. Скоріше за все, авто купували з ціллю подальшого перепродажу.

Річ у тім, що обрали Chevrolet SSR останньої серії, оснащений 6,0-літровим V8 зі збільшеною до 400 сил потужністю. Розгін до сотні займає 5,3 с, а максимальна швидкість авто становить 203 км/год.

Салон оздоблено шкірою

До того ж, задньопривідне авто оснащене 6-ступінчастою механічною КПП (більшість SSR мали 4-ступінчастий автомат). Пікап Chevrolet оснащений опційними хром-пакетом і акустикою Bose з CD-чейнджером, а його салон оздоблено дорогою шкірою.

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Нагадаємо, що Chevrolet SSR – нестандартний гібрид пікапа, спорткара та кабріолета. Двомісне авто в ретростилі має складний металевий дах. Із 2003 по 2006 рік випустили трохи більше, ніж 24 тис. цих авто.

Пікап чудово зберігся

Зараз пікап Chevrolet SSR виставили на продаж. За нього планують отримати 61 000 доларів.

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