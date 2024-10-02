Outlander на минималках: недорогой семейный кроссовер Mitsubishi показали до премьеры (фото)
Mitsubishi готовит доступный кроссовер с выразительным дизайном и тремя рядами сидений. Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель и вариатор.
Опубликованы первые официальные тизеры нового семейного кроссовера Mitsubishi. Предсерийный вариант бюджетной модели презентуют 24 октября на автошоу в Маниле (Филиппины), а ее продажи стартуют в 2025 году. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Название модели пока держится в секрете (возможно, авто назовут DST) и ее подробностей пока немного. Известно, что семиместный кроссовер станет более доступной альтернативой Mitsubishi Outlander.
Судя по фото, кроссовер Mitsubishi создан на базе доступной модели XForce, которая стоит от 20 000 долларов. У двух авто похожая решетка радиатора, такие же Т-образные фары и фонари и расширенные крылья.
Вполне возможно, что новый кроссовер является удлиненным вариантом Mitsubishi XForce с тремя рядами кресел. В этом случае он будет оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 105 л. с. и бесступенчатым вариатором, а также передним приводом.
Кстати, кроссовер Mitsubishi Outlander на европейском рынке получил мощную 300-сильную модификацию с расходом топлива 0,8 л на 100 км.
Также Фокус рассказывал о таинственном электрокроссовере Audi для бездорожья.