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Outlander на минималках: недорогой семейный кроссовер Mitsubishi показали до премьеры (фото)

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Фото: Mitsubishi | Mitsubishi анонсировали недорогой семиместный кроссовер с семиместным двигателем

Mitsubishi готовит доступный кроссовер с выразительным дизайном и тремя рядами сидений. Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель и вариатор.

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Опубликованы первые официальные тизеры нового семейного кроссовера Mitsubishi. Предсерийный вариант бюджетной модели презентуют 24 октября на автошоу в Маниле (Филиппины), а ее продажи стартуют в 2025 году. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Название модели пока держится в секрете (возможно, авто назовут DST) и ее подробностей пока немного. Известно, что семиместный кроссовер станет более доступной альтернативой Mitsubishi Outlander.

Автомобиль выйдет на рынок в 2025 году Fullscreen
Автомобиль выйдет на рынок в 2025 году
Фото: Mitsubishi

Судя по фото, кроссовер Mitsubishi создан на базе доступной модели XForce, которая стоит от 20 000 долларов. У двух авто похожая решетка радиатора, такие же Т-образные фары и фонари и расширенные крылья.

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Вполне возможно, что новый кроссовер является удлиненным вариантом Mitsubishi XForce с тремя рядами кресел. В этом случае он будет оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 105 л. с. и бесступенчатым вариатором, а также передним приводом.

Кстати, кроссовер Mitsubishi Outlander на европейском рынке получил мощную 300-сильную модификацию с расходом топлива 0,8 л на 100 км.

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