Outlander на мінімалках: недорогий сімейний кросовер Mitsubishi показали до прем'єри (фото)

Mitsubishi готує доступний кросовер із виразним дизайном та трьома рядами сидінь. Автомобіль отримає 1,5-літровий бензиновий двигун та варіатор.

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Опубліковано перші офіційні тизери нового сімейного кросовера Mitsubishi. Передсерійний варіант бюджетної моделі презентують 24 жовтня на автошоу в Манілі (Філіппіни), а її продажі стартують у 2025 році. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Назва моделі поки тримається в секреті (можливо, авто назвуть DST) і її подробиць наразі небагато. Відомо, що семимісний кросовер стане доступнішою альтернативою Mitsubishi Outlander.

Автомобіль вийде на ринок у 2025 році Фото: Mitsubishi

З огляду на фото, кросовер Mitsubishi створений на базі доступної моделі XForce, яка коштує від 20 000 доларів. У двох авто схожа решітка радіатора, такі ж Т-подібні фари і ліхтарі та розширені крила.

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Цілком можливо, що новий кросовер є подовженим варіантом Mitsubishi XForce із трьома рядами крісел. У цьому разі він буде оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 105 к. с. та безступінчастим варіатором, а також переднім приводом.

До речі, кросовер Mitsubishi Outlander на європейському ринку отримав потужну 300-сильну модифікацію з витратою пального 0,8 л на 100 км.

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