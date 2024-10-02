Раритетный американский спорткар 70-х простоял почти 40 лет заброшенным в гараже (фото)

Выпущено всего 3500 заряженных купе Chevrolet Cosworth Vega. Автомобиль оснащен 110-сильным мотором и способен разогнаться до сотни за 7,7 с.

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В США показали хорошо сохранившийся Chevrolet Vega 1975 года в редкой заряженной версии от Cosworth. Компактное купе очень мало эксплуатировалось и больше стояло в гараже. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Пробег авто составляет 24 тыс. км

Этот Chevrolet Cosworth Vega имеет пробег всего 24 тыс. км. Нынешний владелец рассказывает, что 18 лет назад приобрел авто, которое не выезжало на дороги примерно два десятилетия. Он также не эксплуатировал машину, то есть в целом она почти 40 лет простояла в гараже.

Изготовлено всего 3500 Chevrolet Cosworth Vega

Chevrolet Vega покрыт пылью и грязью, однако в целом хорошо сохранился и не заржавел. Его двигатель не заводится и нуждается в обслуживании, хотя 18 лет назад он работал. Сейчас для авто ищут нового владельца, который восстановит его.

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Chevrolet Cosworth Vega — редкая спортивная версия модели. Всего в 1975-76 годах выпустили всего 3500 таких купе. Примечательно, что они стоили почти как Chevrolet Corvette.

Спортивное авто неплохо сохранилось

Chevrolet Cosworth Vega оснащен 2,0-литровым двигателем на 110 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до сотни за 7,7 с. Также перенастроена ходовая купе.

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