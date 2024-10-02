Раритетний американський спорткар 70-х простояв майже 40 років покинутим у гаражі (фото)

Випущено лише 3500 заряджених купе Chevrolet Cosworth Vega. Автомобіль оснащений 110-сильним мотором і здатен розігнатися до сотні за 7,7 с.

Related video

У США показали добре збережений Chevrolet Vega 1975 року в рідкісній зарядженій версії від Cosworth. Компактне купе дуже мало експлуатувалося і більше стояло в гаражі. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Пробіг авто становить 24 тис. км

Цей Chevrolet Cosworth Vega має пробіг усього 24 тис. км. Нинішній власник розповідає, що 18 років тому придбав авто, яке не виїжджало на дороги приблизно два десятиліття. Він також не експлуатував машину, тобто загалом вона майже 40 років простояла в гаражі.

Виготовлено лише 3500 Chevrolet Cosworth Vega

Chevrolet Vega покритий пилом і брудом, проте загалом добре зберігся і не заіржавів. Його двигун не заводиться і потребує обслуговування, хоча 18 років тому він працював. Зараз для авто шукають нового власника, який відновить його.

Важливо

Раритети просто неба: виявлено велику занедбану колекцію ретроавто (відео)

Chevrolet Cosworth Vega – рідкісна спортивна версія моделі. Усього в 1975-76 роках випустили лише 3500 таких купе. Примітно, що вони коштували майже як Chevrolet Corvette.

Спортивне авто непогано збереглося

Chevrolet Cosworth Vega оснащений 2,0-літровим двигуном на 110 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до сотні за 7,7 с. Також пере налаштована ходова купе.

Раніше Фокус розповідав про знамените гоночне авто за $300 000, яке пів століття простояло покинутим у гаражі.

Також ми писали про занедбану колекцію ретроавтомобілів у Чернігові.