ЕС вводит пятилетнюю дополнительную пошлину на электромобили из Китая

Страны-члены ЕС поддержали введение дополнительной пошлины на электромобили из Китая, однако лидер европейского автопрома, Германия, выступила против. Также ограничительные меры осудил ряд автопроизводителей.

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Европейский союз сегодня, 4 октября, поддержал введение пошлины на электромобили из Китая. Ее размер иногда будет достигать до 45%. Об этом сообщает DW.

Предложение Еврокомиссии вынесли на голосование и его поддержали 10 стран-членов ЕС. Четыре государства проголосовали против, а 12 — воздержались. Примечательно, что лидер европейского автопрома, Германия, проголосовала против, а Испания, которая ранее поддерживала пошлины, изменила мнение и воздержалась после визита премьер-министра Педро Санчеса в Китай.

Дополнительная пошлина на китайские электромобили будет действовать в течение пяти лет. Она составляет до 35%, но при этом сохраняется и обычная ввозная пошлина в 10%, то есть максимальный размер — 45%.

Для BYD пошлину снизили на 17% для BYD Фото: BYD Auto

Ставка является дифференцированной и ее наибольший размер ввели для компаний, которые отказались сотрудничать с органами ЕС. В то же время, для Geely ставку снизили до 18,8%, для BYD — до 17%, а для Tesla — до 7,8%.

Китай уже подал жалобу на действия Евросоюза во Всемирную торговую организацию. В то же время переговоры ЕС и КНР продолжаются.

"Это еще один шаг к завершению антисубсидийного расследования комиссии. Параллельно ЕС и Китай продолжают упорно работать над поиском альтернативного решения, которое должно быть полностью совместимым с ВТО, быть адекватным в решении проблемы вредных субсидий, установленных в ходе расследования комиссии, которое можно проконтролировать и обеспечить его выполнение", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

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Примечательно, что против дополнительных ограничений выступили европейские автопроизводители, для которых китайский рынок важен и которые боятся ответных шагов от правительства КНР. В частности, в Volkswagen назвали пошлины "неправильным подходом", а в BMW боятся торговой войны.

Напомним, что в июле ЕС ввел временную пошлину на электромобили из Китая в размере до 37,6%. Параллельно началось расследование относительно субсидирования производителей правительством КНР. Его результаты обнародуют 30 октября.

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