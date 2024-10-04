ЄС запроваджує п'ятирічне додаткове мито на електромобілі з Китаю

Країни-члени ЄС підтримали запровадження додаткового мита на електромобілі з Китаю, проте лідер європейського автопрому, Німеччина, виступила проти. Також обмежувальні заходи засудила низка автовиробників.

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Європейський союз сьогодні, 4 жовтня, підтримав запровадження мита на електромобілі з Китаю. Його розмір подекуди сягатиме до 45%. Про це повідомляє DW.

Пропозицію Єврокомісії винесли на голосування і його підтримали 10 країн-членів ЄС. Чотири держави проголосували проти, а 12 – утрималися. Примітно, що лідер європейського автопрому, Німеччина, проголосувала проти, а Іспанія, яка раніше підтримувала мита, змінила думку та утрималася після візиту прем’єр-міністра Педро Санчеса до Китаю.

Додаткове мито на китайські електромобілі діятиме впродовж п’яти років. Воно становить до 35%, але водночас зберігається і звичайне ввізне мито у 10%, тобто максимальний розмір – 45%.

Для BYD мито знизили на 17% Фото: BYD Auto

Ставка є диференційованою і її найбільший розмір запровадили для компаній, які відмовилися співпрацювати з органами ЄС. Водночас, для Geely ставку знизили до 18,8%, для BYD – до 17%, а для Tesla – до 7,8%.

Китай уже подав скаргу на дії Євросоюзу до Світової організації торгівлі. Водночас переговори ЄС та КНР тривають.

"Це ще один крок до завершення антисубсидійного розслідування комісії. Паралельно ЄС і Китай продовжують наполегливо працювати над пошуком альтернативного рішення, яке має бути повністю сумісним із СОТ, бути адекватним у вирішенні проблеми шкідливих субсидій, встановлених у ході розслідування комісії, яке можна проконтролювати і забезпечити його виконання", — йдеться в заяві Єврокомісії.

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Примітно, що проти додаткових обмежень виступили європейські автовиробники, для яких китайський ринок важливий і які бояться кроків у відповідь від уряду КНР. Зокрема, у Volkswagen назвали мита "неправильним підходом", а в BMW бояться торгівельної війни.

Нагадаємо, що в липні ЄС запровадив тимчасове мито на електромобілі з Китаю розміром до 37,6%. Паралельно почалося розслідування щодо субсидування виробників урядом КНР. Його результати оприлюднять 30 жовтня.

Раніше Фокус розповідав, що китайський автовиробник дистанційно відключить свої нелегальні електрокари в РФ.

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