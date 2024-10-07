Эксклюзив за $1,2 миллиона: обнаружен уникальный Porsche 90-х с пробегом 130 км (фото)

Изготовлено всего 86 купе Porsche 911 Turbo S Lightweight. Спорткар облегчен на 180 кг и оснащен 381-сильной турбошестерней.

Related video

В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили Porsche 911 Turbo 1993 года. За спорткар планируют получить до 900 000 фунтов стерлингов ($1 200 000). О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Спорткар облегчили на 180 кг Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo в 964 кузове довольно редкие и ценятся коллекционерами, однако обычно все же дешевле. Конкретно этот особенный, ведь принадлежит к лимитированной серии Turbo S Lightweight.

Изготовили всего 86 таких купе. К тому же, это авто является капсулой времени — его пробег составляет всего 130 кг и оно идеально сохранилось. Несмотря на это недавно ему освежили лакокрасочное покрытие кузова.

Пробег авто составляет всего 130 км Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo S Lightweight, по сути, является серийной версией гоночного авто из чемпионата IMSA. С него сняли кондиционер и задние сиденья и часть шумоизоляции, установили более тонкие окна и дверные карты.

Важно

Марк Цукерберг заказал для жены уникальный минивэн Porsche на 660 сил (фото, видео)

К тому же, часть кузовных панелей спорткара изготовили из стеклопластика. Масса авто уменьшилась на 180 кг — до 1300 кг.

Купе оснащено 381-сильной турбошестерней Фото: RM Sotheby's

Доработали и двигатель Porsche 911 Turbo. Мощность 3,3-литровой оппозитной турбошестерни выросла до 381 л. с.

Кстати, недавно в Киеве видели спорткар Porsche 911 Turbo в 964 кузове, однако в более массовой версии.

Также Фокус рассказывал о 16-летнем внедорожнике Toyota в новом состоянии.