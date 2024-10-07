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Авто

Эксклюзив за $1,2 миллиона: обнаружен уникальный Porsche 90-х с пробегом 130 км (фото)

Porsche 911 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула времени
Фото: RM Sotheby's | Porsche 911 Turbo S Lightweight — лимитированная заряженная версия модели

Изготовлено всего 86 купе Porsche 911 Turbo S Lightweight. Спорткар облегчен на 180 кг и оснащен 381-сильной турбошестерней.

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В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили Porsche 911 Turbo 1993 года. За спорткар планируют получить до 900 000 фунтов стерлингов ($1 200 000). О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Porsche 964 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула времени Fullscreen
Спорткар облегчили на 180 кг
Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo в 964 кузове довольно редкие и ценятся коллекционерами, однако обычно все же дешевле. Конкретно этот особенный, ведь принадлежит к лимитированной серии Turbo S Lightweight.

Изготовили всего 86 таких купе. К тому же, это авто является капсулой времени — его пробег составляет всего 130 кг и оно идеально сохранилось. Несмотря на это недавно ему освежили лакокрасочное покрытие кузова.

Салон порше 911 турбо, Porsche 964 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула времени Fullscreen
Пробег авто составляет всего 130 км
Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo S Lightweight, по сути, является серийной версией гоночного авто из чемпионата IMSA. С него сняли кондиционер и задние сиденья и часть шумоизоляции, установили более тонкие окна и дверные карты.

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К тому же, часть кузовных панелей спорткара изготовили из стеклопластика. Масса авто уменьшилась на 180 кг — до 1300 кг.

мотор Порше 911, Porsche 964 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула времени Fullscreen
Купе оснащено 381-сильной турбошестерней
Фото: RM Sotheby's

Доработали и двигатель Porsche 911 Turbo. Мощность 3,3-литровой оппозитной турбошестерни выросла до 381 л. с.

Кстати, недавно в Киеве видели спорткар Porsche 911 Turbo в 964 кузове, однако в более массовой версии.

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