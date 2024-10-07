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Авто

Ексклюзив за $1,2 мільйона: виявлено унікальний Porsche 90-х із пробігом 130 км (фото)

Porsche 911 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула часу
Фото: RM Sotheby's | Porsche 911 Turbo S Lightweight — лімітована заряджена версія моделі

Виготовлено лише 86 купе Porsche 911 Turbo S Lightweight. Спорткар полегшений на 180 кг та оснащений 381-сильною турбошісткою.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили Porsche 911 Turbo 1993 року. За спорткар планують отримати до 900 000 фунтів стерлінгів ($1 200 000). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Porsche 964 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула часу Fullscreen
Спорткар полегшили на 180 кг
Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo у 964 кузові доволі рідкісні і цінуються колекціонерами, проте зазвичай все ж дешевші. Конкретно це особливе, адже належить до лімітованої серії Turbo S Lightweight.

Виготовили лише 86 таких купе. До того ж це авто є капсулою часу — його пробіг становить усього 130 кг і воно ідеально збереглося. Попри це недавно йому освіжили лакофарбове покриття кузова.

Салон порше 911 турбо, Porsche 964 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула часу Fullscreen
Пробіг авто становить усього 130 км
Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo S Lightweight, по суті, є серійною версією гоночного авто з чемпіонату IMSA. Із нього зняли кондиціонер і задні сидіння та частину шумоізоляції, встановили тонші вікна та дверні карти.

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До того ж частину кузовних панелей спорткара виготовили зі склопластику. Маса авто зменшилася на 180 кг — до 1300 кг.

мотор Порше 911, Porsche 964 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, капсула часу Fullscreen
Купе оснащене 381-сильною турбошісткою
Фото: RM Sotheby's

Доопрацювали і двигун Porsche 911 Turbo. Потужність 3,3-літрової опозитної турбошістки зросла до 381 к. с.

До речі, недавно в Києві бачили спорткар Porsche 911 Turbo у 964 кузові, проте у більш масовій версії.

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