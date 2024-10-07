Ексклюзив за $1,2 мільйона: виявлено унікальний Porsche 90-х із пробігом 130 км (фото)

Виготовлено лише 86 купе Porsche 911 Turbo S Lightweight. Спорткар полегшений на 180 кг та оснащений 381-сильною турбошісткою.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby’s виставили Porsche 911 Turbo 1993 року. За спорткар планують отримати до 900 000 фунтів стерлінгів ($1 200 000). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Спорткар полегшили на 180 кг Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo у 964 кузові доволі рідкісні і цінуються колекціонерами, проте зазвичай все ж дешевші. Конкретно це особливе, адже належить до лімітованої серії Turbo S Lightweight.

Виготовили лише 86 таких купе. До того ж це авто є капсулою часу — його пробіг становить усього 130 кг і воно ідеально збереглося. Попри це недавно йому освіжили лакофарбове покриття кузова.

Пробіг авто становить усього 130 км Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo S Lightweight, по суті, є серійною версією гоночного авто з чемпіонату IMSA. Із нього зняли кондиціонер і задні сидіння та частину шумоізоляції, встановили тонші вікна та дверні карти.

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До того ж частину кузовних панелей спорткара виготовили зі склопластику. Маса авто зменшилася на 180 кг — до 1300 кг.

Купе оснащене 381-сильною турбошісткою Фото: RM Sotheby's

Доопрацювали і двигун Porsche 911 Turbo. Потужність 3,3-літрової опозитної турбошістки зросла до 381 к. с.

До речі, недавно в Києві бачили спорткар Porsche 911 Turbo у 964 кузові, проте у більш масовій версії.

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