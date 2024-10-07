Миниатюрную бюджетную Kia 90-х превратили в городской электромобиль (фото)

Компактный городской хэтчбек Kia Pride 1996 года получил 109-сильный электромотор вместо бензинового двигателя. Он способен разогнаться до сотни за 8 с и проехать 193 км без подзарядки.

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В Kia решили оригинальным способом отметить 80-летие. К юбилею подготовили необычный электромобиль Kia Pride. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Запас хода Kia Pride составляет 193 км Фото: Kia

Миниатюрный хэтчбек Kia Pride 1996 года оснастили электромотором с пиковой отдачей 109 л. с. и 235 Н∙м. Для сравнения: стандартный бензиновый двигатель объемом 1,3 л развивал почти вдвое меньше — 60 л. с.

Салон украсили зеленой тканью Фото: Kia

Время разгона до 100 км/ч сократилось с 11,8 до 8 секунд. При необходимости мощность можно ограничить на 60 или 80 л.с. для экономии заряда.

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Батарей в Kia Pride установили две — общей емкостью 20 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет 193 км, а зарядить авто от домашней электросети можно за 6 часов. Зарядный разъем поставили на месте горловины бензобака.

Хэтчбек получил 109-сильный мотор и две батареи Фото: Kia

Внешне электромобиль Kia Pride почти не изменился. Его выдают только современная оптика и белый перламутровый цвет из палитры электромобиля Kia EV6. Салон Kia Pride украсили новой зеленой тканью с контрастными салатовыми акцентами.

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