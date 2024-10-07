Мініатюрну бюджетну Kia 90-х перетворили на міський електромобіль (фото)

Компактний міський хетчбек Kia Pride 1996 року отримав 109-сильний електромотор замість бензинового двигуна. Він здатен розігнатися до сотні за 8 с та проїхати 193 км без підзарядки.

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У Kia вирішили в оригінальний спосіб відзначити 80-річчя. До ювілею підготували незвичний електромобіль Kia Pride. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Запас ходу Kia Pride становить 193 км Фото: Kia

Мініатюрний хетчбек Kia Pride 1996 року оснастили електромотором із піковою віддачею 109 к. с. та 235 Н∙м, причому залишили 5-ступінчасту механічну КПП. Для порівняння: стандартний бензиновий двигун об’ємом 1,3 л розвивав майже вдвічі менше — 60 к. с.

Салон оздобили зеленою тканиною Фото: Kia

Час розгону до 100 км/год скоротився з 11,8 до 8 секунд. За потреби потужність можна обмежити на 60 або 80 к. с. для економії заряду.

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Батарей в Kia Pride встановили дві – загальною ємністю 20 кВт∙год. Запас ходу електрокара становить 193 км, а зарядити авто від домашньої електромережі можна за 6 годин. Зарядний роз’єм поставили на місці горловини бензобаку.

Хетчбек отримав 109-сильний мотор і дві батареї Фото: Kia

Зовні електромобіль Kia Pride майже не змінився. Його видають лише сучасна оптика та білий перламутровий колір із палітри електромобіля Kia EV6. Салон Kia Pride оздобили новою зеленою тканиною із контрастними салатовими акцентами.

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