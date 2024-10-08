Яркая капсула времени: обнаружен 12-летний суперкар Lexus с пробегом 1350 км (фото)

Lexus LFA — единственный суперкар японской марки. Купе оснащено высокооборотным 552-сильным V10 и способно разогнаться до сотни за 3,7 с и развить 325 км/ч.

Related video

В Великобритании обнаружили хорошо сохранившееся купе Lexus LFA 2012 года. Знаменитый японский суперкар проехал всего 1350 км. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Изготовили всего 500 купе Lexus LFA

Суперкар Lexus LFA очень мало эксплуатировался и преимущественно стоял в отапливаемом гараже. Он в идеальном состоянии и не требует никаких работ.

Суперкар Lexus прекрасно сохранился

Это модель последнего года производства, ведь выпуск Lexus LFA прекратили в декабре 2012 года. К тому же, у купе очень редкий ярко-зеленый цвет Fresh Green. Сейчас суперкар выставили на продажу, однако цену пока не назвали. Она может достичь 700 000 — 900 000 долларов.

Важно

На украинский рынок выходит новый внедорожник Lexus GX: комплектации и цены (фото)

Напомним, что купе Lexus LFA — пока единственный суперкар за всю историю японского бренда. В 2010-2012 годах изготовлено ровно 500 таких автомобилей, из которых лишь 198 — имели руль справа.

Под капотом установлен 552-сильный V10

Суперкар Lexus LFA оснащен высокооборотным 4,8-литровым V10 мощностью 552 л. с. при 8700 об/мин. С 6-ступенчатой роботизированной КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч. Авто получило регулируемое антикрыло, спортивный дифференциал и карбоново-керамические тормоза.

Кстати, недавно в Украине обнаружили капсулу времени Lexus LX 2007 года.

Также Фокус писал о 16-летнем внедорожнике Toyota в новом состоянии.