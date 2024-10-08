Яркая капсула времени: обнаружен 12-летний суперкар Lexus с пробегом 1350 км (фото)
Lexus LFA — единственный суперкар японской марки. Купе оснащено высокооборотным 552-сильным V10 и способно разогнаться до сотни за 3,7 с и развить 325 км/ч.
В Великобритании обнаружили хорошо сохранившееся купе Lexus LFA 2012 года. Знаменитый японский суперкар проехал всего 1350 км. Об этом рассказывает сайт Carscoops.
Суперкар Lexus LFA очень мало эксплуатировался и преимущественно стоял в отапливаемом гараже. Он в идеальном состоянии и не требует никаких работ.
Это модель последнего года производства, ведь выпуск Lexus LFA прекратили в декабре 2012 года. К тому же, у купе очень редкий ярко-зеленый цвет Fresh Green. Сейчас суперкар выставили на продажу, однако цену пока не назвали. Она может достичь 700 000 — 900 000 долларов.Важно
Напомним, что купе Lexus LFA — пока единственный суперкар за всю историю японского бренда. В 2010-2012 годах изготовлено ровно 500 таких автомобилей, из которых лишь 198 — имели руль справа.
Суперкар Lexus LFA оснащен высокооборотным 4,8-литровым V10 мощностью 552 л. с. при 8700 об/мин. С 6-ступенчатой роботизированной КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч. Авто получило регулируемое антикрыло, спортивный дифференциал и карбоново-керамические тормоза.
Кстати, недавно в Украине обнаружили капсулу времени Lexus LX 2007 года.
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