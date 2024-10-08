Яскрава капсула часу: виявлено 12-річний суперкар Lexus із пробігом 1350 км (фото)
Lexus LFA — єдиний суперкар японської марки. Купе оснащене високооборотним 552-сильним V10 і здатне розігнатися до сотні за 3,7 с та розвинути 325 км/год.
У Великій Британії виявили добре збережене купе Lexus LFA 2012 року. Знаменитий японський суперкар проїхав усього 1350 км. Про це розповідає сайт Carscoops.
Суперкар Lexus LFA дуже мало експлуатувався і переважно стояв у опалюваному гаражі. Він у ідеальному стані та не потребує жодних робіт.
Це модель останнього року виробництва, адже випуск Lexus LFA припинили в грудні 2012 року. До того ж, у купе дуже рідкісний яскраво-зелений колір Fresh Green. Зараз суперкар виставили на продаж, проте ціну поки не назвали. Вона може сягнути 700 000 – 900 000 доларів.Важливо
Нагадаємо, що купе Lexus LFA – поки що єдиний суперкар за всю історію японського бренду. У 2010-2012 роках виготовлено рівно 500 таких автомобілів, із яких лише 198 – мали кермо праворуч.
Суперкар Lexus LFA оснащений високооборотним 4,8-літровим V10 потужністю 552 к. с. при 8700 об/хв. Із 6-ступінчастою роботизованою КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год. Авто отримало регульоване антикрило, спортивний диференціал та карбоново-керамічні гальма.
До речі, нещодавно в Україні виявили капсулу часу Lexus LX 2007 року.
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