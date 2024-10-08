Яскрава капсула часу: виявлено 12-річний суперкар Lexus із пробігом 1350 км (фото)

Lexus LFA — єдиний суперкар японської марки. Купе оснащене високооборотним 552-сильним V10 і здатне розігнатися до сотні за 3,7 с та розвинути 325 км/год.

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У Великій Британії виявили добре збережене купе Lexus LFA 2012 року. Знаменитий японський суперкар проїхав усього 1350 км. Про це розповідає сайт Carscoops.

Виготовили лише 500 купе Lexus LFA

Суперкар Lexus LFA дуже мало експлуатувався і переважно стояв у опалюваному гаражі. Він у ідеальному стані та не потребує жодних робіт.

Суперкар Lexus чудово зберігся

Це модель останнього року виробництва, адже випуск Lexus LFA припинили в грудні 2012 року. До того ж, у купе дуже рідкісний яскраво-зелений колір Fresh Green. Зараз суперкар виставили на продаж, проте ціну поки не назвали. Вона може сягнути 700 000 – 900 000 доларів.

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Нагадаємо, що купе Lexus LFA – поки що єдиний суперкар за всю історію японського бренду. У 2010-2012 роках виготовлено рівно 500 таких автомобілів, із яких лише 198 – мали кермо праворуч.

Під капотом встановлено 552-сильний V10

Суперкар Lexus LFA оснащений високооборотним 4,8-літровим V10 потужністю 552 к. с. при 8700 об/хв. Із 6-ступінчастою роботизованою КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год. Авто отримало регульоване антикрило, спортивний диференціал та карбоново-керамічні гальма.

До речі, нещодавно в Україні виявили капсулу часу Lexus LX 2007 року.

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