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Цена как у Camry и запас хода 1400 км: Chery показали большой электрифицированный седан (фото)

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Фото: Chery | Chery Fulwin A9 — самый большой седан марки

Chery Fulwin A9 — обтекаемый пятиметровый седан Е-класса. Авто оснастили гибридной установкой с большой батареей, которая позволяет проехать 200 км на электротяге.

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Опубликованы первые фото Chery Fulwin A9. Большой седан Е-класса выйдет на рынок в начале 2025 года и будет стоить примерно от 250 000 юаней ($35 400) — на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Chery Fulwin A9 — самый большой седан китайского бренда. Его длина составит примерно 5 метров, а колесная база — 3 метра.

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Авто отличается обтекаемым дизайном
Фото: Chery

Автомобиль отличается стремительным обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и аркообразной крышей. У него тоненькие светодиодные фары и фонари, а на крышке багажника установлено выдвижное антикрыло.

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Салон Chery Fulwin A9 не показали, зато раскрыли подробности его плагин-гибридной силовой установки. Китайский седан получит 1,5-литровую бензиновую турбочетверку и два электромотора. Автомобиль будет полноприводным.

Chery Fulwin, новый Chery Fulwin A9, седан Chery, седан Chery Fullscreen
Сзади установлено выдвижное антикрыло
Фото: Chery

Отмечается, что новый Chery Fulwin A9 получит большую батарею и сможет преодолеть до 200 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге достигнет примерно 1400 км.

Кстати, недавно дебютировал электрифицированный кроссовер Chery за $18 500 с запасом хода 1300 км.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появится внедорожник от Chery в стилистике Land Rover.