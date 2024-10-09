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Авто

Ціна як у Camry і запас ходу 1400 км: Chery показали великий електрифікований седан (фото)

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Фото: Chery | Chery Fulwin A9 — найбільший седан марки

Chery Fulwin A9 — обтічний п'ятиметровий седан Е-класу. Авто оснастили гібридною установкою з великою батареєю, яка дозволяє проїхати 200 км на електротязі.

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Опубліковано перші фото Chery Fulwin A9. Великий седан Е-класу вийде на ринок на початку 2025 року і коштуватиме приблизно від 250 000 юанів ($35 400) — на рівні Toyota Camry. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Chery Fulwin A9 – найбільший седан китайського бренду. Його довжина складе приблизно 5 метрів, а колісна база – 3 метри.

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Авто вирізняється обтічним дизайном
Фото: Chery

Автомобіль вирізняється стрімким обтічним дизайном із вираженим "носом" і аркоподібним дахом. У нього тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі, а на кришці багажника встановлено висувне антикрило.

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Салон Chery Fulwin A9 не показали, проте розкрили подробиці його плагін-гібридної силової установки. Китайський седан отримає 1,5-літрову бензинову турбочетвірку та два електромотори. Автомобіль буде повнопривідним.

Chery Fulwin, новий Chery Fulwin A9, седан Chery Fullscreen
Ззаду встановлено висувне антикрило
Фото: Chery

Зазначається, що новий Chery Fulwin A9 отримає велику батарею і зможе подолати до 200 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне приблизно 1400 км.

До речі, недавно дебютував електрифікований кросовер Chery за $18 500 із запасом ходу 1300 км.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явиться позашляховик від Chery у стилістиці Land Rover.