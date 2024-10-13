Поместье на колесах: представлен большой и роскошный автодом за $750 000 (фото)

13,2-метровый автодом Renegade XL построен на базе грузовика и оснащен 600-сильным турбодизелем. В его салоне есть спальня, гостиная, кухня и санузел.

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В США презентовали дом на колесах Renegade XL. Он является одним из крупнейших и самых роскошных на рынке, а его цена стартует с 750 000 долларов. О нем рассказали на сайте производителя.

Автодом Renegade XL достигает 13,2 м в длину и имеет полную массу 26,3 тонны. В его основе лежит трехосное шасси грузовика Freightliner, а под капотом установлен 15,6-литровый 600-сильный турбодизель Detroit DD16. Ширину увеличивают выдвижные секции по бокам.

Салон отделан кожей и деревом

Интерьер Renegade XL поражает роскошью. В отделке использованы дорогая кожа и дерево, а пол устлан плиткой.

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В салоне есть спальня с широкой кроватью, гостиная с дорогими диванами и санузел с душем. На кухня есть раковина, плита, холодильник и микроволновая печь.

На кухне установлена раковина, плита и холодильник В спальне расположена широкая кровать Санузел дополнен душем На водительском месте установили три дисплея

Renegade XL получил мощную акустику, несколько телевизоров, бойлер и климат-контроль. К тому же, установили даже стиральные машины. На водительском месте — три дисплея.

Электрооборудование питается от аккумуляторов на 1080 А∙ч и от солнечных батарей. Также нашлось место для 568-литрового бака и небольшого гаража, где поместятся мотоциклы или снегоход.

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