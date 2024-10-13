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Авто

Маєток на колесах: представлено великий і розкішний автодім за $750 000 (фото)

Renegade XL, автодім Renegade XL, новий Renegade XL, дім на колесах
Renegade XL збудували на шасі вантажівки Freightliner

13,2-метровий автодім Renegade XL збудований на базі вантажівки та оснащений 600-сильним турбодизелем. У його салоні є спальня, вітальня, кухня та санвузол.

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У США презентували дім на колесах Renegade XL. Він є одним із найбільших та найрозкішніших на ринку, а його ціна стартує з 750 000 доларів. Про нього розповіли на сайті виробника.

Автодім Renegade XL сягає 13,2 м у довжину та має повну масу 26,3 тонни. У його основі лежить тривісне шасі вантажівки Freightliner, а під капотом встановлено 15,6-літровий 600-сильний турбодизель Detroit DD16. Ширину збільшують висувні секції з боків.

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Салон оздоблено шкірою і деревом

Інтер’єр Renegade XL вражає розкішшю. У оздобленні використані дорога шкіра та дерево, а підлога встелена плиткою.

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У салоні є спальня з широким ліжком, вітальня з дорогими диванами та санвузол із душем. На кухня є раковина, плита, холодильник та мікрохвильова піч.

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На кухні встановлено раковину, плиту та холодильник
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У спальні розташоване широке ліжко
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Санвузол доповнено душем
Renegade XL, автодім Renegade XL, новий Renegade XL, дім на колесах Fullscreen
На водійському місці встановили три дисплеї
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Renegade XL, автодім Renegade XL, новий Renegade XL, дім на колесах

Renegade XL отримав потужну акустику, кілька телевізорів, бойлер та клімат-контроль. До того ж, встановили навіть пральні машини. На водійському місці — три дисплеї.

Електрообладнання живиться від акумуляторів на 1080 А∙год та від сонячних батарей. Також знайшлося місце для 568-літрового бака та невеликого гаража, де помістяться мотоцикли чи снігоход.

Раніше Фокус розповідав про найшвидший у світі автодім на базі Ferrari. Він здатен розвинути понад 300 км/год.

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