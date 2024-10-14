Простоял 40 лет в гараже: обнаружен спортивный Chevrolet 60-х в новом состоянии (фото)
Chevrolet Chevelle SS396 — заряженная версия модели с 6,5-литровым 325-сильным V8. Спортивное купе способно разогнаться до сотни за 7,5 с и развить более 200 км/ч.
В США нашли прекрасно сохранившийся Chevrolet Chevelle 1968 года. Знаменитое спортивное авто более 40 лет не выезжало на дороги. Об этом рассказывают на сайте Autoevolution.
Этот Chevrolet Chevelle SS396 перестали эксплуатировать в 1982 или 1983 году и поставили в гараж. Его пробег составляет всего 64 500 км.
Автомобиль в отличном состоянии — это капсула времени. Его кузов не ржавый, да и салон хорошо сохранился. Chevrolet Chevelle до сих пор имеет оригинальные карбюратор, шланги и сцепление и только топливный насос пришлось заменить.
Купе Chevrolet Chevelle SS396 легко заводится и ездит. Кондиционер, усилитель руля и радио также в рабочем состоянии.
Сейчас этот спорткар планируют продать за $52 500. Высокая цена Chevrolet Chevelle обусловлена не только его состоянием, но и редкостью модификации SS396.
Главная особенность Chevrolet Chevelle SS396 — мощный 6,5-литровый V8 на 325 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить более 200 км/ч.
Кстати, недавно в США обнаружили культовый спорткар 70-х за $300 000 в новом состоянии.
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