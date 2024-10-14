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Авто

Простоял 40 лет в гараже: обнаружен спортивный Chevrolet 60-х в новом состоянии (фото)

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Фото: Ebay | Chevrolet Chevelle не эксплуатировался с начала 80-х

Chevrolet Chevelle SS396 — заряженная версия модели с 6,5-литровым 325-сильным V8. Спортивное купе способно разогнаться до сотни за 7,5 с и развить более 200 км/ч.

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В США нашли прекрасно сохранившийся Chevrolet Chevelle 1968 года. Знаменитое спортивное авто более 40 лет не выезжало на дороги. Об этом рассказывают на сайте Autoevolution.

Chevrolet Chevelle SS396, Chevrolet Chevelle, капсула времени, спорткар Chevrolet Fullscreen
Пробег авто составляет всего 64 500 км
Фото: Ebay

Этот Chevrolet Chevelle SS396 перестали эксплуатировать в 1982 или 1983 году и поставили в гараж. Его пробег составляет всего 64 500 км.

Автомобиль в отличном состоянии — это капсула времени. Его кузов не ржавый, да и салон хорошо сохранился. Chevrolet Chevelle до сих пор имеет оригинальные карбюратор, шланги и сцепление и только топливный насос пришлось заменить.

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Спортивный Chevrolet прекрасно сохранился
Фото: Ebay

Купе Chevrolet Chevelle SS396 легко заводится и ездит. Кондиционер, усилитель руля и радио также в рабочем состоянии.

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Сейчас этот спорткар планируют продать за $52 500. Высокая цена Chevrolet Chevelle обусловлена не только его состоянием, но и редкостью модификации SS396.

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Под капотом установлен 325-сильный V8
Фото: Ebay

Главная особенность Chevrolet Chevelle SS396 — мощный 6,5-литровый V8 на 325 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить более 200 км/ч.

Кстати, недавно в США обнаружили культовый спорткар 70-х за $300 000 в новом состоянии.

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