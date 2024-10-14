Простоял 40 лет в гараже: обнаружен спортивный Chevrolet 60-х в новом состоянии (фото)

Chevrolet Chevelle SS396 — заряженная версия модели с 6,5-литровым 325-сильным V8. Спортивное купе способно разогнаться до сотни за 7,5 с и развить более 200 км/ч.

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Пробег авто составляет всего 64 500 км Фото: Ebay

Этот Chevrolet Chevelle SS396 перестали эксплуатировать в 1982 или 1983 году и поставили в гараж. Его пробег составляет всего 64 500 км.

Автомобиль в отличном состоянии — это капсула времени. Его кузов не ржавый, да и салон хорошо сохранился. Chevrolet Chevelle до сих пор имеет оригинальные карбюратор, шланги и сцепление и только топливный насос пришлось заменить.

Спортивный Chevrolet прекрасно сохранился Фото: Ebay

Купе Chevrolet Chevelle SS396 легко заводится и ездит. Кондиционер, усилитель руля и радио также в рабочем состоянии.

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Сейчас этот спорткар планируют продать за $52 500. Высокая цена Chevrolet Chevelle обусловлена не только его состоянием, но и редкостью модификации SS396.

Под капотом установлен 325-сильный V8 Фото: Ebay

Главная особенность Chevrolet Chevelle SS396 — мощный 6,5-литровый V8 на 325 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить более 200 км/ч.

Кстати, недавно в США обнаружили культовый спорткар 70-х за $300 000 в новом состоянии.

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