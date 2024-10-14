Простояв 40 років у гаражі: виявлено спортивний Chevrolet 60-х у новому стані (фото)

Chevrolet Chevelle SS396 — заряджена версія моделі із 6,5-літровим 325-сильним V8. Спортивне купе здатне розігнатися до сотні за 7,5 с і розвинути понад 200 км/год.

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У США знайшли чудово збережений Chevrolet Chevelle 1968 року. Знамените спортивне авто понад 40 років не виїжджало на дороги. Про це розповідають на сайті Autoevolution.

Пробіг авто становить усього 64 500 км Фото: Ebay

Цей Chevrolet Chevelle SS396 перестали експлуатувати у 1982 чи 1983 році та поставили в гараж. Його пробіг становить усього 64 500 км.

Автомобіль у чудовому стані – це капсула часу. Його кузов не іржавий, та й салон добре зберігся. Chevrolet Chevelle досі має оригінальні карбюратор, шланги та зчеплення і лише паливний насос довелося замінити.

Спортивний Chevrolet чудово зберігся Фото: Ebay

Купе Chevrolet Chevelle SS396 легко заводиться і їздить. Кондиціонер, підсилювач керма і радіо також у робочому стані.

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Зараз цей спорткар планують продати за $52 500. Висока ціна Chevrolet Chevelle обумовлена не лише його станом, але й рідкістю модифікації SS396.

Під капотом встановлено 325-сильний V8 Фото: Ebay

Головна особливість Chevrolet Chevelle SS396 – потужний 6,5-літровий V8 на 325 к. с. Із 4-ступінчатою механічною КПП купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,5 с і розвинути понад 200 км/год.

До речі, нещодавно в США виявили культовий спорткар 70-х за $300 000 у новому стані.

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