Простояв 40 років у гаражі: виявлено спортивний Chevrolet 60-х у новому стані (фото)
Chevrolet Chevelle SS396 — заряджена версія моделі із 6,5-літровим 325-сильним V8. Спортивне купе здатне розігнатися до сотні за 7,5 с і розвинути понад 200 км/год.
У США знайшли чудово збережений Chevrolet Chevelle 1968 року. Знамените спортивне авто понад 40 років не виїжджало на дороги. Про це розповідають на сайті Autoevolution.
Цей Chevrolet Chevelle SS396 перестали експлуатувати у 1982 чи 1983 році та поставили в гараж. Його пробіг становить усього 64 500 км.
Автомобіль у чудовому стані – це капсула часу. Його кузов не іржавий, та й салон добре зберігся. Chevrolet Chevelle досі має оригінальні карбюратор, шланги та зчеплення і лише паливний насос довелося замінити.
Купе Chevrolet Chevelle SS396 легко заводиться і їздить. Кондиціонер, підсилювач керма і радіо також у робочому стані.
Зараз цей спорткар планують продати за $52 500. Висока ціна Chevrolet Chevelle обумовлена не лише його станом, але й рідкістю модифікації SS396.
Головна особливість Chevrolet Chevelle SS396 – потужний 6,5-літровий V8 на 325 к. с. Із 4-ступінчатою механічною КПП купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,5 с і розвинути понад 200 км/год.
До речі, нещодавно в США виявили культовий спорткар 70-х за $300 000 у новому стані.
Також Фокус розповідав про занедбаний BMW M5 E34 у покинутому маєтку.