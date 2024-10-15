Команда "Формулы-1" показала дешевый электрокар по цене Logan (фото, видео)

Электромобиль Ligier JS50 достигает всего 3 метра в длину и оснащен 8-сильным мотором. Запас хода авто составляет от 123 до 192 км.

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Французская компания Ligier, известная в прошлом своей командой "Формулы-1", представила на автошоу в Париже компактный электрокар JS50. Городское авто поступает в продажу по цене от 14 799 евро — по цене "Логана". Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новый Ligier JS50 — двухместный ситикар с коротким высоким капотом, стреловидными фарами и рельефными боковинами. На крыше установлен спойлер. По размерам французский электромобиль чуть больше Smart fortwo.

Авто достигает всего 3 метра в длину Фото: скриншот / YouTube

Габариты Ligier JS50:

длина — 2972 мм;

ширина — 1499 мм;

высота — 1503 мм.

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В салоне Ligier JS50 установлен узкий цифровой щиток приборов и 10-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система дополнена Android Auto и Apple CarPlay. Также есть акустика Pioneer и беспроводная зарядка для смартфонов.

На передней панели установили два дисплея Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Ligier JS50 оснащен 8-сильным мотором и способен развить 45 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 8,3 и 12,4 кВт∙ч: запас хода составляет 123 и 192 км, соответственно.

Кстати, на Парижском автошоу Citroen презентовали значительно более дешевый аналог Ligier JS50.

Также Фокус рассказывал о немецком бюджетном электрокаре за 6500 евро.