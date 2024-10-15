Команда "Формули-1" показала дешевий електрокар за ціною Logan (фото, відео)

Електромобіль Ligier JS50 сягає усього 3 метри в довжину та оснащений 8-сильним мотором. Запас ходу авто становить від 123 до 192 км.

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Французька компанія Ligier, відома в минулому своєю командою "Формули-1", представила на автошоу в Парижі компактний електрокар JS50. Міське авто надходить у продаж за ціною від 14 799 євро — за ціною "Логана". Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Новий Ligier JS50 – двомісний сітікар із коротким високим капотом, стріловидними фарами та рельєфними боковинами. На даху встановлено спойлер. За розмірами французький електромобіль трохи більший за Smart fortwo.

Авто сягає всього 3 метри в довжину Фото: скриншот / YouTube

Габарити Ligier JS50:

довжина – 2972 мм;

ширина – 1499 мм;

висота – 1503 мм.

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У салоні Ligier JS50 встановлено вузький цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін. Муьтимедійна система доповнена Android Auto та Apple CarPlay. Також є акустика Pioneer та бездротова зарядка для смартфонів.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: скриншот / YouTube

Електромобіль Ligier JS50 оснащений 8-сильним мотором і здатен розвинути 45 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 8,3 та 12,4 кВт∙год: запас ходу становить 123 і 192 км, відповідно.

До речі, на Паризькому автошоу Citroen презентували значно дешевший аналог Ligier JS50.

Також Фокус розповідав про німецький бюджетний електрокар за 6500 євро.