Команда "Формули-1" показала дешевий електрокар за ціною Logan (фото, відео)
Електромобіль Ligier JS50 сягає усього 3 метри в довжину та оснащений 8-сильним мотором. Запас ходу авто становить від 123 до 192 км.
Французька компанія Ligier, відома в минулому своєю командою "Формули-1", представила на автошоу в Парижі компактний електрокар JS50. Міське авто надходить у продаж за ціною від 14 799 євро — за ціною "Логана". Про це повідомляється на сайті автовиробника.
Новий Ligier JS50 – двомісний сітікар із коротким високим капотом, стріловидними фарами та рельєфними боковинами. На даху встановлено спойлер. За розмірами французький електромобіль трохи більший за Smart fortwo.
Габарити Ligier JS50:
- довжина – 2972 мм;
- ширина – 1499 мм;
- висота – 1503 мм.
У салоні Ligier JS50 встановлено вузький цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін. Муьтимедійна система доповнена Android Auto та Apple CarPlay. Також є акустика Pioneer та бездротова зарядка для смартфонів.
Електромобіль Ligier JS50 оснащений 8-сильним мотором і здатен розвинути 45 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 8,3 та 12,4 кВт∙год: запас ходу становить 123 і 192 км, відповідно.
До речі, на Паризькому автошоу Citroen презентували значно дешевший аналог Ligier JS50.
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